حاول المتزلجون على الجليد ولاعبو الهوكي وحتى الكلاب الاستفادة من انخفاض درجات الحرارة في أوروبا والاستمتاع بالتزلج فوق ثاني أطول نهر في القارة.

فقد غطت طبقة من الجليد نهر الدانوب وهي المرة الثانية التي يتجمد فيها النهر خلال 30 عاماً.

وقد أسعد تجمد النهر سكان فيينا الذين قضوا عطلة نهاية الأسبوع في التزلج عبر النهر، لكن تجمد الدانوب لم يسر الجميع. فالجليد السميك الذي غطى النهر في صربيا منع حركة الملاحة كلياً.

ويصل طول نهر الدانوب إلى 2872 كلم حيث ينطلق من ألمانيا ليعبر 8 بلدان إلى أن يصل البحر الأسود، وهو ثاني أطول نهر في أوروبا بعد نهر الفولغا.

وتشهد أوروبا أحوالاً جوية سيئة منذ أوائل يناير/كانون الثاني مما أدى إلى وفاة الكثيرين نتيجة انخفاض درجات الحرارة، فضلاً عن إلغاء مئات الرحلات الجوية.