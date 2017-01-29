  • الأحد ١ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الأحد , يناير 29, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 186051 تاريخ النشر: كانون الثاني 29, 2017 الوقت: 16:56 الاقسام: منوعات  
(الدانوب) يتحول لساحة تزلج بفعل البرد القارس

(الدانوب) يتحول لساحة تزلج بفعل البرد القارس

حاول المتزلجون على الجليد ولاعبو الهوكي وحتى الكلاب الاستفادة من انخفاض درجات الحرارة في أوروبا والاستمتاع بالتزلج فوق ثاني أطول نهر في القارة.

فقد غطت طبقة من الجليد نهر الدانوب وهي المرة الثانية التي يتجمد فيها النهر خلال 30 عاماً.

وقد أسعد تجمد النهر سكان فيينا الذين قضوا عطلة نهاية الأسبوع في التزلج عبر النهر، لكن تجمد الدانوب لم يسر الجميع. فالجليد السميك الذي غطى النهر في صربيا منع حركة الملاحة كلياً.

ويصل طول نهر الدانوب إلى 2872 كلم حيث ينطلق من ألمانيا ليعبر 8 بلدان إلى أن يصل البحر الأسود، وهو ثاني أطول نهر في أوروبا بعد نهر الفولغا.

وتشهد أوروبا أحوالاً جوية سيئة منذ أوائل يناير/كانون الثاني مما أدى إلى وفاة الكثيرين نتيجة انخفاض درجات الحرارة، فضلاً عن إلغاء مئات الرحلات الجوية.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0742 sec