رجحت وثائق نشرتها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) على موقعها الإلكتروني، مؤخراً، أن سر بدانة أول زعيم لدولة كوريا الشمالية الشيوعية الأول (كيم إل سونغ)، يعود إلى طبقه المفضل، وهو لحم الكلب المحشو بلحم الدجاج.

وكانت (سي آي إيه) نشرت، على موقعها الإلكتروني، 775 ألف وثيقة في 13 مليون صفحة، تم رفع السرية عنها العام 1995 بأمر من الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون.

وجاء في إحدى الوثائق التي نشرها موقع (روسيا اليوم)، أن كيم إل سونغ وهو جد الزعيم الكوري الشمالي الحالي، كان يطلب تقديم لحم الكلاب له يومياً في الصباح والمساء. ولذلك انتشرت في العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ شائعات حول كون شهوته هذه السبب وراء بدانته المتنامية.

وجاء في هذه الوثيقة الاستخباراتية، التي تعود إلى أيار 1951، أن علاقات كيم مع العاملين في قصره كانت جيدة جدا، فهو كان يزور المطبخ من وقت لآخر، ليناقش طرق تحضير الأكلات أو حتى ليقوم بتحضيرها بنفسه، لأن الطبخ كان هوايته.

ومازال لحم الكلاب من الأكلات المنتشرة في كوريا الشمالية، إذ يعتقد المواطنون أن هذا النوع من اللحوم يساعد في الحفاظ على الفحولة.

وفي آب من العام نفسه (1951)، دعا زعيم كوريا الشمالية المواطنين إلى ضرب الكلاب ضرباً مبرحاً قبل ذبحها، ليجعلوا لحومها (ألذ).

ومن اللافت أن هذه المعلومات تعود إلى العام 1951، أي إلى فترة الحرب الكورية (1950-1953)، عندما كان الشعب الكوري يعيش ظروفاً صعبة للغاية.

وكانت صحيفة (كوريا تايمز) الكورية الجنوبية، قالت مؤخراً: إن (وسائل إعلام حكومية بكوريا الشمالية تعمل في الأشهر الأخيرة على الترويج لفوائد لحم الكلاب.

وأشارت الصحيفة الى أن (هذه الطريقة أثارت احتجاجات في كوريا الجنوبية نظمها نشطاء حقوق الحيوانات)، لافتة إلى أن (أغلبية سكان البلاد تخلوا عن تناول لحم الكلاب، بالرغم من أنه كان مفضلاً في الماضي).