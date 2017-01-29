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رقم الخبر: 186045 تاريخ النشر: كانون الثاني 29, 2017 الوقت: 16:37 الاقسام: منوعات  
وليام وهاري يقيمان تمثالاً لأمهما الأميرة ديانا

وليام وهاري يقيمان تمثالاً لأمهما الأميرة ديانا

يعتزم الأمير وليام وشقيقه الأصغر الأمير هاري إقامة تمثال تكريماً لأمهمها الأميرة ديانا التي لاقت حتفها في حادث سيارة في باريس قبل 20 عاماً، أمام مقرهما الرسمي في لندن.

وقتلت الأميرة ديانا الزوجة الأولى للأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا ووالد وليام وهاري في حادث سيارة كانت تقلها وصديقها دودي الفايد في نفق بباريس في أغسطس 1997.

وكان وليام يبلغ من العمر آنذاك 15 عاماً أما هاري فكان يبلغ 12عاماً.

وقال وليام (34 عاماً) في بيان (لقد مر 20 عاماً منذ وفاة أمنا وقد حان الوقت للإعتراف بتأثيرها الإيجابي على المملكة المتحدة وفي أنحاء العالم بإقامة تمثال دائم لها).

وقد شكل الأميران لجنة لإختيار نحات وللحصول على تمويلات خاصة لدفع المبلغ الذي سيتكلفه التمثال والذي سيقام في حديقة عامة عند قصر كينغستون.

ونقلت رويترز عن البيان الصادر عن مكتبهما إن العمل على التمثال سيبدأ قريباً على أمل أن يتم الكشف عنه بنهاية العام.

وتم كشف الستار عن أول نصب تذكاري دائم لها وهي نافورة يبلغ ارتفاعها 210 أمتار في هايد بارك في 2004.

            

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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