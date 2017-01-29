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رقم الخبر: 186044 تاريخ النشر: كانون الثاني 29, 2017 الوقت: 16:35 الاقسام: منوعات  
عروس تحضر حفل زفافها متنكرة في زي (ديناصور)!

عروس تحضر حفل زفافها متنكرة في زي (ديناصور)!

يعتبر يوم الزفاف أحد أهم الأيام في حياة أي فتاة، فهو اليوم الذي تنتظره وتحلم به طوال حياتها، ولذلك فهي تحرص على أن تظهر في ذلك اليوم بأبهى صورة، إلا أن عروس أمريكية قررت أن تكسر تلك الصورة النمطية وتحضر إلى حفل زفافها متنكرة في زي ديناصور (تي ريكس).

وحققت تلك العروس (أليزابيث جاردنر) شهرة كبيرة على الإنترنت، بعد أن انتشر مقطع فيديو لها وهي تفاجئ عريسها يوم زفافهما بارتداء زي ديناصور.

وأوضحت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية الجمعة، أن العروسين، وهما من ولاية (شيكاغو)، تزوجا في نوفمبر الماضي في (نورث كارولينا)؛ وأظهر فيديو نشرته الصحيفة العريس (توماس) وهو ينتظر عروسه على جسر حاملا في يده باقة ورد، قبل أن يلتفت ورائه ويجدها قد جاءت مرتدية زي ديناصور.

ودخل (توماس) في نوبة ضحك فور أن رآها، وسألته العروس عما إذا كان غاضبا بسبب ما فعلته فرد قائلا لا، وبعدها ساعدها على خلع زي الديناصور، الذي كانت ترتدي أسفله فستان الزفاف.

وقالت (إليزابيث)، البالغة من العمر 30 عاما، إن فكرة ارتداء زي ديناصور (تي ريكس) جاءتها من اسمها الأوسط (ريكس)، لذلك اعتقدت أنه سيكون مضحكا إذا ارتدت ذلك الزي يوم زفافها، مضيفة أنه كانت تشعر بالقلق من ردود فعل عريسها، لكن لحسن الحظ فقد أسعدته المفاجأة.

ومنذ انتشار الفيديو الخاص بتلك المفاجأة الفريدة من نوعها، حقق أكثر من 2.6 مليون مشاهدة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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