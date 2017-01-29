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رقم الخبر: 186043 تاريخ النشر: كانون الثاني 29, 2017 الوقت: 16:32 الاقسام: منوعات  
وثيقة ألمانية تطالب الولايات المتحدة بالإستسلام

وثيقة ألمانية تطالب الولايات المتحدة بالإستسلام

حصل متحف في ضواحي بوسطن على وثيقتين رئيسيتين من الحرب العالمية الثانية، بينهما واحدة من الألمان تطالب الولايات المتحدة بالإستسلام.

وقال متحف الحرب العالمية الثانية، ومقره ناتيك، إن الوثيقتين الأخيرتين (تلخصان الروح الأميركية في نهاية الحرب).

وأضاف المتحف أنه حصل على النسخة الإنجليزية من الخطاب الألماني الذي يطالب الولايات المتحدة بالإستسلام في باستونيا ببلجيكا في عام 1944.

وهذا الطلب دفع الجنرال الأميركي أنطوني ماكوليف إلى رده الأسطوري (مجانين).

وتمكن ماكوليف والفرقة 101 المحمولة جوا من السيطرة على باستونيا أثناء معركة الثغرة، وهو ما يعتبر واحد من اكبر الانتصارات الأميركية.

وقال المتحف أيضا إنه حصل على صورة، غير معروفة من قبل، منسوخة من إعلان بوتسدام، الذي دعا إلى استسلام اليابان غير المشروط.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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