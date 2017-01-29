المهم يتفق الجميع على أن الإشاعة تنطلق في الغالب من الضعف والعجز والإفلاس.. سواء كانت هذه الإشاعة اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية.. ويضربون على ذلك مثلاً شائعاً للشاب الطويل المفلس الأسمر الأقرع.. الذي وقع في حب زميلته في الجامعة شقراء حسناء شهلاء من الأثرياء.. سعى لها بألف طريقة والنتيجة واحدة رفض مطلق.. فلجأ المسكين الحزين اللي حظوا بالطين لجأ الى الإنتقام!! انتقام بإيه؟! بالإشاعة..

نعم الإشاعة موجودة في المجتمع ونسيج العلاقات... وكذلك في الإقتصاد والتنافس بل وحتى في الرياضة وتكثر في الفن مع النجوم والمشاهير.. ولكن الميدان الفعّال لها.. وفيه «نفع» وتحصيل «مصاري» هو مجال السياسة.. لأنها في هذا المضمار تدخل ضمن الحرب.. فالخصم السياسي حزباً أو شخصاً أو دولة أو محور يكون عرضة لحرب شرسة شاملة.. يعني ايه شاملة؟! يعني عسكرية اعلامية دبلوماسية اقتصادية.. وكذلك هنالك حرب الإشاعة.

آخر ما اطلع عليه في هذا المجال ما قالته صحيفة المستقبل اللبنانية عن فخامة الرئيس الدكتور بشار الأسد.. تقول الصحيفة أن لديها معلومات موثقة أن فخامته أصيب بجلطة دماغية نقل على أثرها الى مستشفى الشامي!! بينما قالت صحيفة لوبوان الفرنسية أن لديها معلومات موثقة!! كمان؟! أن الرئيس الأسد قتل في محاولة انقلابية جرت يوم السبت..

بصراحة أحبتي أنا لست متألماً للحال الذي وصل «كبار» محور الإعتذال والإبتذال.. وأقول لهم موتوا بغيظكم.. سيبقى اسم الأسد يقض مضاجعكم أيّها الثعالب والكلاب والقرود.. ولكني بصراحة أحبتي متألم لحال هؤلاء «الأمعات» بتاع الميع والماع اللي قلنا عنهم.. باعوا أنفسهم لكبار الممولين!! وبقوا بلا ضمير ولا كرامة ينفّذون الأوامر وخلاص.

حوالي ست سنوات.. وقد كلّت ألسنتهم وأقلامهم عن اختلاق الأكاذيب والإفتراءات بل وحتى الإشاعات.. اضطروا لتكرارها عدّة مرّات!!ٍ وهذه الأخيرة أكبر دليل.. حيث أنهم قتلوا فخامة الرئيس بشار بالإشاعات عشرات المرّات.. والغريب هو التكرار.. محاولة انقلابية!! أو سكتة دماغية.. واللطيف نفس اسم المستشفى!!.