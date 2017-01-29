  • الأحد ١ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الأحد , يناير 29, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 186041 تاريخ النشر: كانون الثاني 29, 2017 الوقت: 16:15 الاقسام: محليات  
الرئيس روحاني أوعز بتنفيذ قانون اتفاق الدعم الاستثماري المتبادل بين ايران وسلوفاكيا

الرئيس روحاني أوعز بتنفيذ قانون اتفاق الدعم الاستثماري المتبادل بين ايران وسلوفاكيا

أوعز الرئيس الايراني حسن روحاني الى وزارة الاقتصاد والمالية بتنفيذ قانون اتفاقية التشجيع والدعم المتبادل للاستثمارات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وسلوفاكيا.

وكان مجلس الشورى الاسلامي قد صادق على هذا القانون في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر ومن ثم صادق عليه مجلس صيانة الدستور في 14 كانون الاول/ ديسمبر الماضي.

وتتضمن اتفاقية التشجيع والدعم المتبادل للاستثمارات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وسلوفاكيا مقدمة و 24 بندا، تم شرحها بالتفصيل.

 

 

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0729 sec