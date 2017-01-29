وكان مجلس الشورى الاسلامي قد صادق على هذا القانون في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر ومن ثم صادق عليه مجلس صيانة الدستور في 14 كانون الاول/ ديسمبر الماضي.

وتتضمن اتفاقية التشجيع والدعم المتبادل للاستثمارات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وسلوفاكيا مقدمة و 24 بندا، تم شرحها بالتفصيل.