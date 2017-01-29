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|رقم الخبر: 186041
|تاريخ النشر: كانون الثاني 29, 2017
|الوقت: 16:15
|الاقسام: محليات
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الرئيس روحاني أوعز بتنفيذ قانون اتفاق الدعم الاستثماري المتبادل بين ايران وسلوفاكيا
أوعز الرئيس الايراني حسن روحاني الى وزارة الاقتصاد والمالية بتنفيذ قانون اتفاقية التشجيع والدعم المتبادل للاستثمارات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وسلوفاكيا.
وكان مجلس الشورى الاسلامي قد صادق على هذا القانون في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر ومن ثم صادق عليه مجلس صيانة الدستور في 14 كانون الاول/ ديسمبر الماضي.
وتتضمن اتفاقية التشجيع والدعم المتبادل للاستثمارات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وسلوفاكيا مقدمة و 24 بندا، تم شرحها بالتفصيل.
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