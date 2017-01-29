وتابعت الجريدة: سيطرت القوات السورية على ثلاث قرى في وقت متأخر من الجمعة لتصبح على مسافة نحو سبعة كيلومترات جنوب مدينة الباب، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان الذي قال: إن القوات التركية من ناحيتها تحشد شمال المدينة.

وتتعرض مدينة الباب إلى هجوم كثيف منذ اسابيع حيث تشن المقاتلات التركية والروسية والسورية غارات على المدينة ومحيطها.

والجمعة قال المرصد السوري: إن عشرة مدنيين من بينهم طفل قتلوا في غارات جوية تركية وقصف على المنطقة.

وتشن القوات التركية غارات جوية منتظمة على المدينة لدعم الهجوم البري الذي تشنه داخل الاراضي السورية منذ اب/ اغسطس الماضي ويستهدف مقاتلي تنظيم داعش الارهابي والمقاتلين الاكراد.

وذكرت وكالة أنباء الاناضول الجمعة أن الغارات الجوية الاخيرة أدت إلى مقتل 22 من مقاتلي تنظيم داعش.

وحققت عملية "درع الفرات" التي يدعم فيها الجيش التركي فصائل سورية معارضة موالية لأنقرة نجاحا في آب/ اغسطس اذ تمكنت تلك القوات من طرد الارهابيين من مدن حدودية عدة بينها جرابلس.

الا ان السيطرة على الباب تبدو مهمة أصعب بكثير. ففي حين توقع المسؤولون الاتراك خلال الاسابيع الماضية السيطرة سريعا على المدينة، لم تظهر في الافق أي نهاية واضحة للعملية.

وبحسب احصاء لوكالة فرانس برس، قتل 48 جنديا تركيا على الاقل في العملية حتى الآن، معظمهم في المعارك لاستعادة الباب التي بدأت في 10 كانون الاول/ ديسمبر.



