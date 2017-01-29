  • الأحد ١ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الأحد , يناير 29, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 186038 تاريخ النشر: كانون الثاني 29, 2017 الوقت: 16:16 الاقسام: عربيات  
لقاء ميداني وشيك بين القوات السورية والتركية في الباب

لقاء ميداني وشيك بين القوات السورية والتركية في الباب

تطرقت صحيفة "الرأي اليوم" الى موضوع تقدم القوات السوريّة إلى مسافة 7 كيلومترات من مدينة الباب الشمالية التي ينتشر فيها داعش الارهابي متوقعة حدوث اصطدام ميداني مع الجيش التركي الذي يحشد قواته شمال المدينة.

وتابعت الجريدة: سيطرت القوات السورية على ثلاث قرى في وقت متأخر من الجمعة لتصبح على مسافة نحو سبعة كيلومترات جنوب مدينة الباب، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان الذي قال: إن القوات التركية من ناحيتها تحشد شمال المدينة.
وتتعرض مدينة الباب إلى هجوم كثيف منذ اسابيع حيث تشن المقاتلات التركية والروسية والسورية غارات على المدينة ومحيطها.
والجمعة قال المرصد السوري: إن عشرة مدنيين من بينهم طفل قتلوا في غارات جوية تركية وقصف على المنطقة.
وتشن القوات التركية غارات جوية منتظمة على المدينة لدعم الهجوم البري الذي تشنه داخل الاراضي السورية منذ اب/ اغسطس الماضي ويستهدف مقاتلي تنظيم داعش الارهابي والمقاتلين الاكراد.
وذكرت وكالة أنباء الاناضول الجمعة أن الغارات الجوية الاخيرة أدت إلى مقتل 22 من مقاتلي تنظيم داعش.
وحققت عملية "درع الفرات" التي يدعم فيها الجيش التركي فصائل سورية معارضة موالية لأنقرة نجاحا في آب/ اغسطس اذ تمكنت تلك القوات من طرد الارهابيين من مدن حدودية عدة بينها جرابلس.
الا ان السيطرة على الباب تبدو مهمة أصعب بكثير. ففي حين توقع المسؤولون الاتراك خلال الاسابيع الماضية السيطرة سريعا على المدينة، لم تظهر في الافق أي نهاية واضحة للعملية.
وبحسب احصاء لوكالة فرانس برس، قتل 48 جنديا تركيا على الاقل في العملية حتى الآن، معظمهم في المعارك لاستعادة الباب التي بدأت في 10 كانون الاول/ ديسمبر.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0727 sec