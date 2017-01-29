أثارت افتتاحية ترامب القانونية بشأن حظر حملة جوازات السفر لسبع دول بالشرق الأوسط من دخول أمريكا قلقا محليا وعالميا، بل وكشفت أوامر الرئيس الامريكي الجديد التعسفية وجود شرخ عميق بين مستشاريه داخل البيت الأبيض.

حيث ذكرت وكالة رويترز الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة على مجريات الامور داخل البيت الابيض، أنه توجد فجوة بين آراء مستشاري ترامب حول قرار تقييد دخول المهاجرين الى أمريكا، وتابعت المصادر أن هذا الانقسام بات واضحا بعد رحيل أوباما ومناقشة كيفية إبطال قوانين الرئيس الامريكي السابق.

والقانون الذي دفع مسؤولي إدارة ترامب الى الإنقسام على أنفسهم بشأن إبطاله أو إبقائه، هو "منح المهاجرين في سن الشباب ضمانات بعدم إخراجهم من أمريكا".

وبحسب ماصرّح به مسؤولين جمهوريين مقربين من البيت الأبيض، إن الخلاف القائم مع ترامب يكمن في إصراره على إبطال قرار أوباما السابق بشأن حماية اللاجئين في أمريكا، وهو قانون يحمي حوالي 750 ألف مهاجر غالبيتهم دخلوا أمريكا وهم أطفالا بطريقة غير شرعية.

ومن أبرز مستشاري ترامب المعارضين لإبطال قانون المهاجرين هو "رينس باريباس" الذي يرفض بشدّة إلغاء هذا القانون، في حين أن مستشارا جمهوريا لترامب من قبيل "استيفان ميلر" المعروف عن تطرفه بشأن موضوع المهاجرين يوافق على قرار ترامب بشأن منع دخول مهاجري بعض الدول الى امريكا.

قرار ترامب لايستثني أطقم الطائرات

وحرم حظر ترامب على سفر حملة جوازات السفر لسبع دول بالشرق الأوسط دخول أطقم طائرات هذه الدول السبعة الى الولايات المتحدة.

وذكر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) في رسالة بالبريد الإلكتروني لشركات الطيران في مختلف أنحاء العالم: إن الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة كان مفاجأة لشركات الطيران.

وأطلعت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية الاتحاد الدولي للنقل الجوي خلال مؤتمر عبر الهاتف يوم السبت، على القواعد الجديدة مشيرة إلى أن حملة جوازات السفر من دول مثل إيران وسوريا بمن فيهم أطقم الطائرات سيمنعون من دخول أمريكا.

حظر تعسفي

وفي هذا السياق قال "حسام حسين" المسؤول بشركة مصر للطيران عن الرحلات من القاهرة الى نيويورك: إن الشركة تلقت طلبا رسميا يوم الأحد بمنع حاملي تأشيرات الهجرة إلى الولايات المتحدة من سبع دول تقطنها أغلبية مسلمة. وأكد أن السلطات هناك أبلغت الشركة قبل ساعات بالقيود الجديدة.

جدير بالذكر أن حاملي البطاقات الخضراء من السودان واليمن والعراق وإيران وسوريا والصومال وليبيا سيمسح لهم بركوب الطائرات كما سيسمح لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو المسؤولين الحكوميين.

ترامب يقيّد مساعديه

وفي داخل البيت الابيض وضع ترامب قيودا على ممارسة مساعديه ومسؤولين آخرين في الحكومة وظائف بعد أن يتركوا مناصبهم.

ودخل قرار ترامب حيذ التنفيذ يوم السبت، والذي يقرّ بموجبه من يعينهم ترامب على عدم العمل في وظائف خاصة بعد مغادرة المنصب لمدة خمس سنوات ويمتنعون عن العمل في أي وظيفة عامة لمدة سنتين.

وكان قد توعّد الرئيس الامريكي الجديد خلال حملته الانتخابية بتجفيف مستنقع الممارسات السياسية التي قال إنها تجعل السياسيين أسرى للمصالح التجارية.

ولزيادة القيود على موظفيه يطالب ترامب منهم بالموافقة على حظر مدى الحياة على العمل نيابة عن أي حكومة أو حزب سياسي أجنبي.