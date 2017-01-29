أعلنت السفارة الفرنسية في طهران في بيان ان وزير الخارجية الفرنسي جان مارك أيرولت سيبحث مع المسؤولين الايرانيين حول تنفيذ الاتفاق النووي ورعاية جميع اطراف الاتفاق النووي، لإلتزاماتها، كما سيترأس الاجتماع الاول للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

وجاء في بيان السفارة الفرنسية في طهران: السيد جان مارك أيرولت سيزور طهران في 30 و31 يناير الجاري . سيلتقي خلال هذه الزيارة رئيس الجمهورية حسن روحاني كما سيجري محادثات خاصة مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف.

وأضاف البيان: السيد أيرولت سيتطرق خلال محادثاته مع المسؤولين الايرانيين حول تنفيذ الاتفاق النووي والذي تم التوقيع عليه في 14 تموز/يوليو 2015، فرنسا كان لها دور كبير في التوقيع على الاتفاق، وستؤكد على اهمية الرعاية الكاملة لتعهدات جميع الاطراف .

وسيتولي وزير الخارجية والتنمية الدولية الفرنسي حسب بيان السفارة الفرنسية في طهران، الى جانب نظيره الايراني، رئاسة اللجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران وفرنسا. وسيرافق جان مارك إيرولت في زيارته لطهران، وفد يضم مندوبين عن 60 شركة فرنسية. ومن المقرر ان توقع هذه الشركات، صفقات واتفاقيات مع الشركات الايرانية.

كما سيتم خلال هذه الزيارة امكانية تقديم التعاون الثنائي في مجال الابحاث والتعليم العالي والثقافي.

السفارة الفرنسية في طهران صرحت بأن السيد جان مارك أيرولت سيتطرق أيضا الى دور ايران في المنطقة والأزمات في سورية واليمن والعراق . سيؤكد مرة اخرى على الحلول السياسية لهذه النزاعات، وان الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإعادة السلام والاستقرار الى الشرق الاوسط ودعم مكافحة الارهاب.