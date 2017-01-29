وقال مصدر في المطار، اليوم الأحد، إن "مذكرة صدرت في هذا الشأن فعلاً"، في إشارة إلى تطبيق قرار ترامب، الذي يشمل رعايا إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن".

وكانت عائلة سورية وصلت إلى مطار بيروت، مساء أمس السبت، بعدما أعيدت من مطار شارل ديغول في باريس.

وكانت هذه العائلة المؤلفة من ثلاثة أفراد قد غادرت مطار رفيق الحريري الدولي عند الساعة الثانية من فجر أمس، في طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية، متجهة إلى باريس، لتنتقل منها إلى مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية، على متن رحلة تابعة لإحدى شركات الطيران الأجنبية. ولكن عند وصولها إلى المطار الفرنسي، منعت من متابعة طريقها وأعيدت إلى بيروت، برغم حيازة أفرادها وثائق دخول رسمية إلى الولايات المتحدة.

وكان ترامب قد وقّع، الجمعة الماضية، أمرا تنفيذيا لمنع دخول مواطني سبع دول ذات غالبية إسلامية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهي إيران، والعراق، واليمن، وليبيا، والصومال، والسودان، وسوريا.

وقال ترامب، خلال حفل أقيم بمقر وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" بمناسبة تولى وزير الدفاع الجديد الجنرال المتقاعد جيمس ماتيس مهام منصبه، "لقد فرضت إجراءات رقابة جديدة من أجل إبقاء الإرهابيين المتشددين خارج الولايات المتحدة. نحن لا نريدهم هنا".