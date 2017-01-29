قال وزير العلوم والتكنولوجيا محمد فرهادي: ان منع دخول الايرانيين الى اميركا، لن يكون له أدنى تأثير في مسيرة تقدم البلاد العلمية.

وأعلن فرهادي: ان الاجراءات الامريكية الأخيرة في منع دخول الايرانيين الى الولايات المتحدة، لن تؤثر ابدا في مجال العلم والتكنولوجيا وأضاف: ان اميركا وبريطانيا ليستا في عداد الدول الستراتيجية في مجالات العلم والتقنية الايرانية لذا لن يكن لهما أي دور في مسيرة التقدم العلمي في البلاد.

وصرح بأن العلم والتكنولوجيا في الجمهورية الاسلامية الايرانية، عملية تولد من رحم الداخل ومسيرة النشاطات العلمية لا تعود الى بلد خاص.

وأصدر ترامب امره التنفيذي بإغلاق الحدود الاميركية امام اللاجئين لمدة 120 يوما، ومنع دخول اللاجئين السوريين الى اجل غير مسمى.

كما حظر ترامب على مواطني سبع دول اسلامية دخول الاراضي الاميركية وهي العراق وسوريا وايران والسودان وليبيا والصومال واليمن لمدة 90 يوما.

وأدانت جماعات مدافعة عن الحقوق المدنية، الإجراءات الامريكية وقالت إنها تمييزية وإنها ستبقى اللاجئين في مناطق خطيرة وستشوه سمعة الولايات المتحدة.