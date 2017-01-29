قال ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في ايران: لا يجب بناء الجدار بين الشعوب في الوقت الراهن بل يتعين مد الجسور لإيجاد الارتباط والتعاطي بين الطرفين.

وأضاف سيوانكا دانابالا اليوم الاحد في ملتقى تكريم الفائزين بمسابقة الدراسات الافغانية في بوشهر(جنوب): ان تصريحات الرئيس الايراني ردا على منع دخول المواطنين من سبع دول بما فيها ايران الى اميركا، تكشف عن فهمه النافذ وإدراكه العميق لحقائق العالم.

وأشار الى ان الايرانيين كانوا مضيفيين لائقين للرعايا الاجانب سيما اللاجئين الافغان وأن دعم وحماية الجمهورية الاسلامية تستحق الإشادة والثناء.

وصرح دانابالا بأن الحكومة الايرانية والمفوضية الأممية تبذلا جهودا لحسن استضافة الرعايا الاجانب المقيمين على الاراضي الايرانية، وهذه الجهود تتمثل في اطار تقديم التعليم والعلاج وفرص العمل.