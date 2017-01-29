إذا كنت بحاجة لمعرفة الأمور التي يجب عليك إتباعها للحفاظ على سلامة الأذنين، من الإصابة بمكروه؟

فأنت بحاجة لمعرفة بعض الحقائق المتعلقة بالأذنين، والتي نشرها موقع «boldsky»، التي تساعد في الوقاية من أي مكروه يلحق بالأذن، والتي تتمثل في الآتي:

الموسيقى الصاخبة: لا يدرك معظمنا الخطورة الكبير التي نقع فيها بسبب الاستماع إلى الموسيقى بصوت عال، لذا من الأفضل الامتناع عن سمعها بدرجات مرتفعة.

ارتفاع ضغط الدم والسكر في الدم: تبين من خلال الأبحاث العلمية أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ونسبة السكر، ومستوى الكولسترول، هم أكثر عرضة للإصابة بفقدان السمع.

شمع الأذن: قد يسبب تراكم شمع الأذن الإصابة بفقدان السمع، لذا من الأفضل الحرص على تنظيفه ولكن بواسطة أداة ليست حادة.

الجيوب الأنفية: تسبب عدوى الجيوب الأنفية إلحاق الضرر بسلامة الأذنين، لذا يجب الحرص على زيارة الطبيب عدوى المعاناة من الجيوب الأنفية.

الضوضاء: الضوضاء التي تحيط بنا والتي تتمثل في أصوات مجفف الشعر ومطاحن القهوة، يسبب إلحاق الضرر بالسمع وقد ينتهي الأمر بالإصابة بفقدان السمع.