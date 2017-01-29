ووفق ما تحدثت به المصادر التي كانت متواجدة في المكان بالإضافة إلى سكان محليين، فإن مقاتلات أميركية نفذت عملية إنزال جوي وهاجمت منزل القيادي في القاعدة "عبد الرؤوف الذهب"، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة تخللها سماع دوي انفجارات قوية، على مدار ساعة كاملة.

وأضافت المصادر التي فضلت عدم ذكر هويتها لدواع أمنية أن المعارك أسفرت عن مقتل الذهب وشقيقه سلطان، وقيادي آخر في التنظيم يُدعى "سيف النمس الجوفي" وآخرين.

في هذه الأثناء، تحدث سكان محليون عن غارات جوية سبقت عملية الإنزال المظلي، استهدفت عدداً من المواقع التي يعتقد أن عناصر القاعدة يتحصنون فيها بالمنطقة، بينها مدرسة وسجن تابعان للقاعدة.

وبحسب المصادر أسفرت العملية العسكرية الأميركية عن مقتل 40 شخصاً أغلبهم من مسلحي القاعدة، وست نساء، وثلاثة أطفال، دون أن يتضح على الفور ما إذا سقط هؤلاء جراء القصف أو الاشتباكات التي دارت على الأرض.

وبحسب سكان، حلقت الليلة الماضية، مقاتلات أميركية بشكل مكثف في أجواء مديريات السوادية وردمان ونعمان وناطع وأطراف مدينة البيضاء، استباقاً لعملية الإنزال الجوي، ولم تؤكد أو تنفي واشنطن هذه الأنباء.



