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رقم الخبر: 186026 تاريخ النشر: كانون الثاني 29, 2017 الوقت: 15:42 الاقسام: اليمن  
مقتل 40 شخصا في عملية انزال اميركي في البيضاء باليمن

مقتل 40 شخصا في عملية انزال اميركي في البيضاء باليمن

أفادت مصادر محلية في محافظة البيضاء، وسط اليمن، بأن قوات أميركية شنت، اليوم الأحد، غارات جوية أعقبتها عمليات إنزال مظلي، في منطقة "قيفة" بالمحافظة، مستهدفة أحد القيادات في تنظيم "القاعدة"، تسببت مقتل 40 شخصاً بينهم نساء وأطفال.

ووفق ما تحدثت به المصادر التي كانت متواجدة في المكان بالإضافة إلى سكان محليين، فإن مقاتلات أميركية نفذت عملية إنزال جوي وهاجمت منزل القيادي في القاعدة "عبد الرؤوف الذهب"، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة تخللها سماع دوي انفجارات قوية، على مدار ساعة كاملة.
وأضافت المصادر التي فضلت عدم ذكر هويتها لدواع أمنية أن المعارك أسفرت عن مقتل الذهب وشقيقه سلطان، وقيادي آخر في التنظيم يُدعى "سيف النمس الجوفي" وآخرين.
في هذه الأثناء، تحدث سكان محليون عن غارات جوية سبقت عملية الإنزال المظلي، استهدفت عدداً من المواقع التي يعتقد أن عناصر القاعدة يتحصنون فيها بالمنطقة، بينها مدرسة وسجن تابعان للقاعدة.
وبحسب المصادر أسفرت العملية العسكرية الأميركية عن مقتل 40 شخصاً أغلبهم من مسلحي القاعدة، وست نساء، وثلاثة أطفال، دون أن يتضح على الفور ما إذا سقط هؤلاء جراء القصف أو الاشتباكات التي دارت على الأرض.
وبحسب سكان، حلقت الليلة الماضية، مقاتلات أميركية بشكل مكثف في أجواء مديريات السوادية وردمان ونعمان وناطع وأطراف مدينة البيضاء، استباقاً لعملية الإنزال الجوي، ولم تؤكد أو تنفي واشنطن هذه الأنباء.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ فارس
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