تعتبر حصى الكلى من أكثر الأمور التي تلحق بنا الآلام وتراكمها يرجع للتناول الأطعمة الملوثة وكذلك عدم تناول الماء بكميات كبيرة وتناول الأطعمة المملحة.

لذا نشر موقع «bold sky»، مشروب طبيعي يساعد في القضاء على السموم المتراكمة في الكلى والتي تسبب تكون حصوات الكلى، بالإضافة إلي إمداد الجسم بفيتامين «سي»، الذي يزيد من كفاءة جهاز المناعة.

ويساعد المشروب على إمداد الجسم بالمواد المضادة للأكسدة، وكذلك المواد المضادة للالتهابات، فضلًا عن تعزيز الجسم بمادة «البكتين».

المكونات: نصف كوب ماء. خل تفاح. عصير التفاح.

الطريقة: تخلط المكونات معًا في كوب من الماء وتناوله كل ليلة بعد العشاء لمدة 4 ليالي.