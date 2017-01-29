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|رقم الخبر: 186024
|تاريخ النشر: كانون الثاني 29, 2017
|الوقت: 15:41
|الاقسام: اجتماعيات
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ضعي هذا الخليط في الغسالة.. وشاهدي ما سيحدث ؟
تعد الغسالات من أكثر الأجهزة الموجودة في منزل، صعوبة في التنظيف، لذا لا تهتم كثير من ربات المنزل بتنظيف الغسالة، الأمر الذي يؤثر عليها.
نشر موقع «boldsky»، طريقة سحرية تساعد على القضاء على الأوساخ التي تتراكم في الغسالة والتي تؤثر عليها.
المكونات المطلوبة:2 كوب خل. ¼ كوب بيكربونات الصودا. ¼ كوب مياه.
الطريقة: اخلطي الصودا مع المياه وضعيهما في الدرج الخاص بالمسحوق. وضعي الخل في داخل الغسالة وشغلي الغسالة دورة كاملة.
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