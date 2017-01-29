ضعي هذا الخليط في الغسالة.. وشاهدي ما سيحدث ؟ تعد الغسالات من أكثر الأجهزة الموجودة في منزل، صعوبة في التنظيف، لذا لا تهتم كثير من ربات المنزل بتنظيف الغسالة، الأمر الذي يؤثر عليها.