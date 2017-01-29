  • الأحد ١ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الأحد , يناير 29, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 186024 تاريخ النشر: كانون الثاني 29, 2017 الوقت: 15:41 الاقسام: اجتماعيات  
ضعي هذا الخليط في الغسالة.. وشاهدي ما سيحدث ؟

ضعي هذا الخليط في الغسالة.. وشاهدي ما سيحدث ؟

تعد الغسالات من أكثر الأجهزة الموجودة في منزل، صعوبة في التنظيف، لذا لا تهتم كثير من ربات المنزل بتنظيف الغسالة، الأمر الذي يؤثر عليها.

 نشر موقع «boldsky»، طريقة سحرية تساعد على القضاء على الأوساخ التي تتراكم في الغسالة والتي تؤثر عليها.

المكونات المطلوبة:2 كوب خل. ¼ كوب بيكربونات الصودا. ¼ كوب مياه.

الطريقة: اخلطي الصودا مع المياه وضعيهما في الدرج الخاص بالمسحوق. وضعي الخل في داخل الغسالة وشغلي الغسالة دورة كاملة.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1010 sec