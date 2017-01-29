واخيرا تسلم ترامب رئاسة الولايات المتحدة الامريكية فعليا، وأصبح وأمسى ساكنا للبيت الأبيض، وصار رئيسا فعليا لأمريكا، وهو في طور العمل على تنفيذ سياساته التي خطط لها بمعزل عن توافقها وتطابقها مع تصريحاته قبل الانتخابات ام لا.

والعالم امام تسلم ترامب للسلطة على ثلاثة اقسام:

القسم الاول: القسم البصير والعارف به وبالدور الأمريكي وبثابتاته الدائمة والتي اهمها ثابتة دعم الكيان الصهيوني، وهذا القسم متمثل بمحور المقاومة والممانعة وعلى رأسه الجمهورية الاسلامية الايرانية التي تتعاطى مع الدور الامريكي المنحاز والداعم للإرهاب بوصفه هو ايا تكن ادارته!! ولهذا نجد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية غير قلقة من مجيء رئيس او ذهاب رئيس لأن الدور هو هو!! والخلاصة: ان هذا القسم غير قلق من ذهاب رئيس او مجيء رئيس لأن بصيرته اخبرته بأن الدور الأمريكي لم يكن يوما ولن يكون الا معاديا ومحاربا لمحور المقاومة والممانعة، ولم يكن يوما ولن يكون الا داعما للإرهاب التكفيري والصهيوني وإن ذهب لاعب لهذا الدور وأتى لاعب. نعم قد تختلف التكتيكات والأساليب والطرائق الا ان الدور يبقى هو هو، والاهداف هي هي!! ولقد جرب هذا المحور الكثير من الرؤساء الاميركيين وتجربته رسخت فيه اليقين بأن كل الرؤساء الذين مضوا والذين اتوا، وكل الرؤساء الذين سيأتون لم يغيروا في اي ثابتة من ثوابت العداء لمحور المقاومة والممانعة من جهة، ولم يغيروا اي ثابتة من ثوابت دعم الكيان الصهيوني الغاصب ولا الحكومات الجائرة والظالمة بحق شعوبها، كما انها كانت ولا زالت تستغل كل الحركات التكفيرية بواسطة المنبع الاصلي لها اعني الوهابية وآل سعود الأشرار!!

القسم الثاني: كل من هو تابع للإدارة الاميركية لا سيما الكيان الصهيوني الغاصب، والانظمة الخليجية الدائرة في فلكها التي تختصرها العائلة المالكة في السعودية والتي هي بمثابة الذيل لرأس الأفعى الاميركية. اما الكيان الصهيوني الغاصب فلا يخفي فرحته من تسلم ترامب للرئاسة الاميركية ليس لأن الرؤساء الذين مضوا ليسوا اوفياء له؛ بل لأن ترامب بصراحته ووضوحه يعطي اطمئنانا اكثر بأنه حتى في الأساليب والتصريحات والشكليات هو مع الكيان الصهيوني بكل حماسة وقوة وإصرار!! فتارة يكون الرئيس الامريكي داعما لـ «اسرائيل» في الإستراتيجيات بما يعني حفظ وجودها وأمنها وفعالية دورها ولكنه قد يختلف معها بأساليب ذلك بالإضافة الى امكانية ايقاف جموحها الذي يراه الرئيس الاميركي بغير صالحها، وتارة أخرى يكون الرئيس الأميركي بالنسبة لـ «اسرائيل» كترامب الذي تراه معها بكل شيء حتى بالأساليب وحتى بترك جموحها حرا طليقا وبلا اي قيود، ولهذا «اسرائيل» فرحة بترامب!! هذا بالنسبة للكيان الصهيوني اما بالنسبة للذيل الخليجي المتمثل بآل سعود الدائر في فلك التبعية لأمريكا ولم يحد عن هذه التبعية منذ تسلم ملفه من بريطانيا لصالح امريكا، فإن هذا الذيل لتلك الأفعى قلق جدا!! وقلقه راجع الى ان المطلوب منه دفع كلفة اعلى لنيل رضى ترامب، كما ان قلقه يعود الى ان ترامب لن يسمح لهذا الذيل السعودي بأي هامش بعيدا عن مخططات ادارة ترامب، يعني باختصار ان الإدارة الاميركية الجديدة ستزيد من قيود الإستعباد والرق على الجارية السعودية، وستحلب منها المال اكثر، كما انها يمكن ان تعمد الى تقسيمها فتصبح الجارية السعودية المستعبدة لترامب على وزن قول الشاعر المتنبي:

لا تشتري العبد الا والعصا معه ان العبيد لأنجاس مناكيد

فآل سعود سيبقون في دائرة الرق والإستعباد لإدارة ترامب ولكن مع تحقير وإهانة وقيود استعبادية اضافية، هذا ان لم تصل الأمور الى حد الإستغناء والترك اذا فرضت الظروف امكانية الإستغناء بعد انتهاء الحاجة وإن كان هذا الأمر غير قريب؛ اذ ما المانع من ابقاء جارية كالسعودية مهما طلبت منها اعطتك ولو على حساب الشعب الحجازي والشعوب العربية والاسلامية؟؟!!!. ومن هنا فإن هذا الذيل التابع قلق وغير مرتاح، ولهذا نراه يتعمق في العلاقة العلنية مع الكيان الصهيوني اكثر فاكثر لأنه يرى بأن الصهاينة واسطة فعالة لإرضاء السيد الامريكي!!

القسم الثالث: روسيا ودول أخرى دورها شبيه بدورها، وهذا القسم مرتاح لتصاعد قوته، ولكونه محتلا لموقعا ممتازا في مصاف الدول الكبرى، والذي اوصله الى هذا المصاف انما هو الصمود المدوي والرائع لمحور المقاومة والممانعة في كل من سورية واليمن والعراق!! ولهذا لا نجد قلقا لدى الروس ليس لأجل ان ترامب اعلن صداقته لروسيا وإنما لأجل ان الروسي فرض قوته وحضوره، فلم يعد بإمكان اي ادارة اميركية جديدة التغاضي وعدم الإعتراف بهذا الدور.