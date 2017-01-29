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رقم الخبر: 186019 تاريخ النشر: كانون الثاني 29, 2017 الوقت: 14:26 الاقسام: محليات  
مسؤول ارمیني یعتبر بلاده بمثابة جسر رابط بین ایران واوراسیا

مسؤول ارمیني یعتبر بلاده بمثابة جسر رابط بین ایران واوراسیا

اعتبر رئیس غرفة الصناعة والتجارة الارمینیة مارتین سركیسیان بلاده بمثابة جسر رابط للعلاقات التجاریة والترانزیتیة بین الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة واتحاد اوراسیا الاقتصادي.

وفی كلمة له خلال الملتقى التجاري الایراني الارمیني المنعقد في یریفان السبت قال سركیسیان، نأمل من خلال ایجاد منطقة تجاریة حرة بین البلدین بأن تصبح بلادنا جسرا رابطا للترانزیت بین الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة واتحاد اوراسیا الاقتصادي.

واضاف، ان طهران ویریفان تمتلكان امكانیات كبیرة للتعاون الاقتصادي حیث ان انشاء المنطقة التجاریة الحرة والتعاون بین الطرفین یوفران الارضیة للوصول المتبادل بین ایران والدول الاعضاء في اتحاد اوراسیا الى اسواق كل منهما.

وتابع رئیس غرفة التجارة والصناعة الارمینیة انه ستتم خلال المحادثات مع ایران متابعة مسالة بدء المشاریع المشتركة في مجال الطاقة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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