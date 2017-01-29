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رقم الخبر: 186018 تاريخ النشر: كانون الثاني 29, 2017 الوقت: 14:40 الاقسام: رياضة  
اميركا مهددة بالحرمان من المشاركة ببطولة العالم للمصارعة في ايران

اميركا مهددة بالحرمان من المشاركة ببطولة العالم للمصارعة في ايران

أكد أمين الاتحاد الايراني للمصارعة، أن موضوع السماح للمنتخب الاميركي، المجيء الى ايران للمشاركة في بطولة العالم للمصارعة الحرة 2017، يتعلق بالسلطات الايرانية المعنية.

وأوضح رضا لايق في حديث لوكالة انباء فارس، بان الاتحاد الايراني بدوره باشر الاجراءات التنفيذية لاستصدار تأشيرات الدخول للمنتخبات التي ستشارك في البطولة ومن ضمنهم المنتخب الاميركي.

واشار لايق الى أن السلطات الايرانية المعنية، الجهة الوحيدة التي لديها صلاحية البت بموضوع اصدار التأشيرة للمنتخب الاميركي للمشاركة ببطولة العالم التي ستقام في محافظة كرمانشاه 16و17 فبراير/شباط المقبل.

يأتي ذلك بعد قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب، بمنع دخول الايرانيين الى الولايات المتحدة، ما دفع وزارة الخارجية الايرانية باصدار بيان أعلنت عبره بانها ستتعامل مع القرار الاميركي بمبدأ التعامل بالمثل.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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