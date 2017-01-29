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رقم الخبر: 186017 تاريخ النشر: كانون الثاني 29, 2017 الوقت: 14:40 الاقسام: سياحة  
ترحيب سوري بتفعيل السياحة وإرسال الزوار الإيرانيين

ترحيب سوري بتفعيل السياحة وإرسال الزوار الإيرانيين

بحث مسؤول منظمة الحج والزيارة الايرانية «حميد محمدي» مع وزير السياحة السوري «بشر اليازجي» التعاون الثنائي في مجال السياحة وآلية تفعيل سفر الزوار الايرانيين الى سوريا.

ان حميد محمدي هنأ خلال لقائه وزير السياحة السوري بشر اليازجي، سوريا وقيادتها وشعبها بالانتصارات التي تتحقق على الإرهاب، قائلا، إنّ النصر هو حليف الشعب السوري.

وأكد مسؤول منظمة الحج والزيارة الايرانية أنّ الشعب الإيراني توّاق بشكل كبير لزيارة سوريا والأماكن المقدسة فيها، مشيراً إلى أنّ منظمة الحج والزيارة الإيرانية تدرس بشكل جاد موضوع تفعيل السياحة وإرسال الزوار الإيرانيين إلى سوريا.

وشدّد محمدي على ضرورة العمل والتنسيق بهذا الشأن مع وزارة السياحة في سوريا والجهات المعنية لتأمين متطلبات الزوار، مؤكداً أنّ إيران ومنظمة الحج والزيارة الإيرانية ترحب بشكل كبير جداً بالزوار السوريين لإيران وهي على استعداد لتقديم كلّ التسهيلات اللازمة بهذا الشأن.

من جانبه، أعلن يازجي خلال لقائه محمدي، بحضور السفير السوري في طهران عدنان محمود أنّ وزارة السياحة قامت وتقوم بكل الإجراءات اللازمة لتوفير مستلزمات الزيارة لسوريا وهي على استعداد كامل لتقديم كلّ التسهيلات بهذا الشأن.

ولفت إلى أنّ المرافق السياحية والدينية مستعدة لاستقبال الزوار الإيرانيين وتقديم التسهيلات وتوفير الأمن لذلك، مؤكداً أنّ المشتركات الثقافية والاجتماعية والدينية بين الشعبين الشقيقين تسهم وتلعب دوراً كبيراً في تفعيل إطار السياحة بين الجانبين.

وأشار إلى الانتصارات التي يحققها الجيش السوري وحلفاؤه على الإرهاب وصولاً إلى تحقيق الأمن والاستقرار في كلّ أرجاء سوريا.وشكر يازجي إيران على الدعم الذي تقدمه لسوريا في مختلف المجالات، قائلا، إنّ سوريا ترحب بشكل كبير بقدوم الزوار الإيرانيين.وشارك يازجي في مراسم انتخاب مدينة مشهد المقدسة عاصمة ثقافية للعالم الإسلامي لعام 2017 من قبل منظمة العلوم والثقافة والتربية الإسلامية «إيسيسكو».

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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