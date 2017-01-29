اصدرت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأميركية بيانا أعربت فيه عن أسفها الشديد لمنع اصدار تأشيرة دخول للمخرج الايراني اصغر فرهادي امتثالا للقرار الذي اصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ووفقا لصحيفة لوس انجلوس تايمز الأميركية فان المتحدث باسم الاكاديمية قال، أن الاكاديمية تحتفل سنويا بالنتاجات الجديدة في صناعة الافلام، العابرة للحدود، وعملت علی الارتباط مع الجميع من دون ملاحظة القضايا الدينية والقومية.

واشار ال‍ی أن الاكاديمية تدعم صانعي الافلام وحقوق الانسان لذلك فانها تعرب عن قلقها واسفها الشديد لعدم قدرة اصغر فرهادي المخرج الحائز علی جائزة اوسكار علی فيلمه (انفصال نادر عن سيمين) والفنانين الذين مثلوا في فيلم (البائع)، من دخول اميركا نتيجة دينه أو البلد الذي ولد فيه.

وكانت الممثلة الايرانية ترانة علي دوستي بطلة فيلم «البائع» قد قالت الاسبوع الماضي في حسابها علی صفحة تويتر للتواصل الاجتماعي بأنها لن تشارك في حفل توزيع جوائز الأوسكار هذا العام، منددة بالقرار الذي أصدره ترامب.

وكان من المفترض أن يتنافس فيلم «البائع» الايراني في مهرجان اوسكار مع افلام «ارضي» الدنماركي، وفيلم «رجل باسم اوفين» السويدي، وفيلم «تانا» الاسترالي، وفيلم «توني اردمن» الالماني.

وسيقام حفل توزيع جوائز الأوسكار التاسع والثمانون، هوَ حَفلٌ ستنظمه أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة لِتَكريم أفضل الأفلام لسنة 2016 بِتاريخ 26 فبراير/شباط 2017 في مسرح دولبي في هوليوود في لوس أنجلوس .