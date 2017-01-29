أعلنت رئیسة منظمة التراث الثقافي والصناعات الیدویة والسیاحیة عن عزم إيران لإستقطاب أكثر من 20 ملیونا من السیاح الأجانب حتی عام 2025 .

وقالت زهرا احمدي بور ان الإستقرار السیاسي والأمن الشامل وإكرام الضیوف والتنوع الطائفي والأسعار المعقولة لتقدیم الخدمات والمعالم الطبیعیة من أهم عوامل تطویر صناعة السیاحة عالمیا وایران تمتلك القسم العظیم منها مصرحة أن إمتلاك 20 أثرا ملموسا و11 أثرا غیر ملموس للسیاحة العالمیة وإمتلاك 360 فرعا من 400 فرع السیاحة العالمیة تظهر مكانة ایران الممتازة في صناعة السیاحة.

وأردفت أن الجمهوریة الإسلامیة الإيرانية وتحدیدا منظمة التراث الثقافي تعتزم وضع تطویر البنیة التحتیة السیاحیة علی رأس أولویاتها.