  • الأحد ١ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الأحد , يناير 29, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 186015 تاريخ النشر: كانون الثاني 29, 2017 الوقت: 14:39 الاقسام: سياحة  
إيران تخطط لإستقبال 20 ملیون سائح أجنبي حتی 2025

إيران تخطط لإستقبال 20 ملیون سائح أجنبي حتی 2025

أعلنت رئیسة منظمة التراث الثقافي والصناعات الیدویة والسیاحیة عن عزم إيران لإستقطاب أكثر من 20 ملیونا من السیاح الأجانب حتی عام 2025 .

وقالت زهرا احمدي بور ان الإستقرار السیاسي والأمن الشامل وإكرام الضیوف والتنوع الطائفي والأسعار المعقولة لتقدیم الخدمات والمعالم الطبیعیة من أهم عوامل تطویر صناعة السیاحة عالمیا وایران تمتلك القسم العظیم منها مصرحة أن إمتلاك 20 أثرا ملموسا و11 أثرا غیر ملموس للسیاحة العالمیة وإمتلاك 360 فرعا من 400 فرع السیاحة العالمیة تظهر مكانة ایران الممتازة في صناعة السیاحة.

وأردفت أن الجمهوریة الإسلامیة الإيرانية وتحدیدا منظمة التراث الثقافي تعتزم وضع تطویر البنیة التحتیة السیاحیة علی رأس أولویاتها.

 

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ ايسنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/3118 sec