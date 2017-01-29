قال وزير الثقافة والسياحة في جمهورية نخجوان «ناتوان قديم اوا» خلال لقائه مسؤولي محافظة آذربايجان الغربية إن الأرضية مناسبة لتعاون البلدين في مجال السياحة وهناك طاقات كثيرة في هذا المجال.

والتقی ناتوان قديم اوا بالمدير العام لدائرة التراث الثقافي والسياحة بمحافظة آذربايجان الغربية (شمال غربي إيران) جليل جباري حيث ناقش الطرفان القضايا الثقافية والفنية المختلفة خاصة السياحية.

وأشار وزير ثقافة وسياحة نخجوان إلی الطاقات التي تتمتع بها بلاده في قطاع السياحة والثقافة والفن وشدد علی ضرورة تعاون البلدين في مجال الثقافة والسياحة.

وأضاف قديم اوا أنه يجري حاليا تنفيذ برامج تنموية وثقافية وفنية وسياحية في بلده وهناك 28 متحفا و1200معلم اثري في نخجوان.

من جانب آخر قال مدير عام دائرة التراث الثقافي والسياحة بمحافظة آذربايجان الغربية هناك قواسم تاريخية وثقافية وأدبية مشتركة بين البلدين مما تمهد ارضية تعاونهما في جميع هذه المجالات.

وأضاف «هناك اكثر من1500معلم تاريخي في محافظة آذربايجان الغربية» معلنا بذلك الاستعداد لتنفيذ برامج مشتركة في مجال التراث الثقافي والسياحة.

من جانب آخر أشار عضو مجلس إدارة منظمة المنطقة الحرة في ماكو ارسلان ازهاري إلی القرب الجغرافي لماكو ونخجوان معربا عن استعداده لتنفيذ برامج ومشاريع مشتركة في مختلف المجالات الثقافية والفنية والسياحية.

من جانب آخر ثمن الملحق الثقافي الإيراني في نخجوان حسين آقازاده التعاون الثقافي بين البلدين وشدد علی تنمية العلاقات في المجالات الأخری.