  • الأحد ١ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الأحد , يناير 29, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 186012 تاريخ النشر: كانون الثاني 29, 2017 الوقت: 14:17 الاقسام: ثقافة وفن  
افتتاح مرحلة البكالوريوس للغة والأدب الفارسي في جامعة ستراسبورغ الفرنسية

افتتاح مرحلة البكالوريوس للغة والأدب الفارسي في جامعة ستراسبورغ الفرنسية

أعلن أستاذ اللغة الفارسية وآدابها، بجامعة ستراسبورغ، «حسين بيك باغبان» عن تدشين مرحلة البكالوريوس اللغة الفارسية وآدابها لأول مرة في جامعة ستراسبورغ في فرنسا.

 وقال أستاذ اللغة الفارسية وآدابها، بجامعة ستراسبورغ، «حسين بيك باغبان»: إن مرحلة الماجستير للغة الفارسية وآدابها قد تم تدشينها منذ سنوات كثيرة إلا أنه لم يسبق تدشين مرحلة البكالوريوس في فرنسا قبل هذا .

وتابع: من خلال محاولاتنا قمنا بتدشين ولأول مرة لمرحلة بكالوريوس اللغة الفارسية وآدابها في جامعة ستراسبورغ  مضيفا بطبيعة الحال يجب ملاحظة أن جامعة ستراسبورغ هي أول جامعة قامت بإطلاق الدراسات العليا، مرحلة الماجستير والدكتوراه في فرنسا.

يذكر إن حسين بيك باغبان هو أستاذ فخري في اللغة الفارسية وآدابها، بجامعة ستراسبورغ فرنسا،كما أنه رئيس مركز الدراسات الأكاديمية الإيرانية في ستراسبورغ.

 

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ مهر
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0690 sec