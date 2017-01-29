أعلن أستاذ اللغة الفارسية وآدابها، بجامعة ستراسبورغ، «حسين بيك باغبان» عن تدشين مرحلة البكالوريوس اللغة الفارسية وآدابها لأول مرة في جامعة ستراسبورغ في فرنسا.

وقال أستاذ اللغة الفارسية وآدابها، بجامعة ستراسبورغ، «حسين بيك باغبان»: إن مرحلة الماجستير للغة الفارسية وآدابها قد تم تدشينها منذ سنوات كثيرة إلا أنه لم يسبق تدشين مرحلة البكالوريوس في فرنسا قبل هذا .

وتابع: من خلال محاولاتنا قمنا بتدشين ولأول مرة لمرحلة بكالوريوس اللغة الفارسية وآدابها في جامعة ستراسبورغ مضيفا بطبيعة الحال يجب ملاحظة أن جامعة ستراسبورغ هي أول جامعة قامت بإطلاق الدراسات العليا، مرحلة الماجستير والدكتوراه في فرنسا.

يذكر إن حسين بيك باغبان هو أستاذ فخري في اللغة الفارسية وآدابها، بجامعة ستراسبورغ فرنسا،كما أنه رئيس مركز الدراسات الأكاديمية الإيرانية في ستراسبورغ.