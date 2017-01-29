أن هذا المؤتمر سيقام بالتعاون بين المستشارية الثقافية التابعة للسفارة الجمهورية الاسلامية في ماليزيا، وجامعة سنغافورة الوطنية، وجامعة مالايا (UM) في ماليزيا، ومؤسسة «ASIAWE» الدراسية والبحثية.

وسيقام هذا المؤتمر بغية تحليل ودراسة العلاقات التاريخية والثقافية بين ايران وعالم الملایو، ودول جنوب شرق

اسيا، ودراسة أفق الفرص المستقبلية، والتبادلات الثقافية والدينية بين ايران ودول منطقة جنوب شرق أسيا.

والمقالات التي سيتم تقديمها في هذا المؤتمر تتمحور حول «نظرة على تفاعلات العلماء، والمفكرين الاجتماعيين والفلاسفة في إيران وجنوب شرق آسيا»، و«التبادل الأكايمي بين ايران وعالم الملايو في الماضي والحاضر»، و«تأثير اللغة الفارسية في الأدب وترجمة جنوب شرق آسيا وعالم الملايو»، و«دور ايران في التعريف بالتصوف والعرفان ونشرهما في منطقة جنوب شرق أسيا خاصة ماليزيا».