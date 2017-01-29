رحب رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني بموقف الفنانة الايرانية الشهيرة ترانة علي دوستي في الامتناع عن المشاركة في حفل جائرة الاوسكار.

وقال لاريجاني في جلسة مجلس الشورى الاسلامي العلنية الاحد ان «موقف فنانتنا الكريمة في عدم المشاركة في المهرجان الفني الاميركي نموذج بارز عن الحمية الوطنية للشعب الايراني».

واضاف: «على الادارة الاميركية ان تأخذ الدروس من هذا النموذج والتي واجهت شعبا عظيما ومتجذرا وعريقا وحضاريا».

وكانت ترانة علي دوستي التي قامت بدور في فيلم «البائع» الشهير من اخراج اصغر فرهادي الذي حصل على جائزة مهرجان كان السينمائي عام 2016 كافضل سيناريو قد امتنعت عن الحضور في مراسم الاوسكار احتجاجا على مرسوم الرئيس الاميركي دونالد ترامب بمنع الرعايا الايرانيين من السفر الى اميركا.

وفيلم «البائع» ضمن خمسة افلام مرشحة كافضل الافلام الاجنبية لحصد جائزة الاوسكار.

وتابع لاريجاني قائلا، ان الغاء تأشیرات دخول الایرانیین، یكشف عن ذُعْر امیركا وارتعابها واضاف: هذا الاجراء یبین خوفهم حتى من ظلهم، وبانهم یخفون روح العنصریة العنیفة وراء الدیمقراطیة وحقوق الانسان المزیفة.

واضاف، ان اجراء الادارة الاميركیة الاخیر بمنع دخول مواطني بعض الدول الاسلامیة بمن فیهم الایرانیون الى اميركا، یكشف عن سخافة وضحالة افكارهم وسلوكهم أكثر فاكثر.

وصرح بان وضع اسم ایران في قائمة المنع بذریعة الخشیة من العملیات الارهابیة، یشبه المزحة الى حد كبیر.

واكد رئیس مجلس الشورى الاسلامي، ان ایران بلد یتمتع بالأمن، ویفسح المجال وخلافا للاسالیب الاميركیة غیر المدروسة، امام المبادلات الاجتماعیة الدولیة ویدعم وفقا للقیم الاسلامیة، التعایش السلمي بین الشعوب بعقائدهم المختلفة، ولدیه توجهات راسخة في مكافحة الارهاب ولایدخل في الالاعیب الصبانیة لبعض الدول.