في اول لقاء له بالمرحلة الاولى من تصفيات كأس العالم فاز المنتخب الايراني للسيدات بالكرة الطائرة على نظيره النيبالي بثلاثة اشواط للاشيء.

وأظهر الفريق الايراني بقيادة المدربة "مايدا جيجيج" أداءً رائعاً واستطاع ان يتغلب على المنتخب النيبالي الذي فاز في مباراته الاولى على البلد مستضيف التصفيات المالديف بثلاثة اشواط للاشيء( 25 – 17 ، 25 – 17 ، 25 – 13 ).

وحقق الفريق الايراني فوزه على الفريق النيبالي بثلاثية كانت نتائجها كالاتي: (25 – 12 ، 25 – 12 ، 25 – 12)، وكانت المباراة بقيادة حكام من المالديف.

وابتدأ الفريق الايراني بتشكيلة تكونت من كل من(سودابة باقربور – شبنم علي خاني – مائدة برهاني – زينب غيوة – فرنوش شيخي ونكار كياني).

وسيلتقي الفريق الايراني في لقائه الثاني والاخير بهذه المرحلة بالمنتخب المالديفي، وفي حال فوز ايران فانها ستتأهل الى المرحلة الثانية من التصفيات والتي تتكون من 10 فرق تتنافس على اربعة مقاعد حصة آسيا بالاضافة الى مستضيف البطولة الفريق الياباني.

ومن الجدير بالذكر ان المباراة الافتتاحية التي جرت بين منتخبي المالديف والنيبال قد ادارتها تحكيمياً سيدة من ايران هي "هدية صابري".