وقال عبداللهي في تصريح له السبت انه وبعد اقامة صلاة الجنازة على جثامين هؤلاء الشهداء، سيتم تشييعهم الى مقبرة 'بهشت زهراء / جنة الزهراء/' جنوب العاصمة طهران.

وانتهت اول امس الجمعة عملية ازالة انقاض مبنى 'بلاسكو' بعد 200 ساعة من العمل المتواصل حيث تم انتشال جميع جثث الاطفائيين الذين قضوا في الحادث وهم 15 كانوا تحت الانقاض اضاقة الى اطفائي آخر توفي في المستشفى.

كما تم انتشال جثث 4 افراد آخرين من تحت الانقاض.

جدير ذكره ان مبنى 'بلاسكو' (17 طابقا) القديم والمعروف الواقع وسط طهران، التهمته النيران صباح يوم الخميس الماضي وبعد عدة ساعات اي قبل الظهر بقليل انهار المبنى فجأة بدءا من طوابقه العليا التي كانت النيران مشتعلة فيها.