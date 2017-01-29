أعلن نائب القائد العام لحرس الثورة الاسلامية، العميد حسين سلامي، إنتاج صواريخ باليستية قادرة على ضرب أهداف متحركة، مشيرا الى ان ايران أصبحت من الدول القليلة التي تمتلك هذه التقنية.

وصرح العميد سلامي، اليوم الأحد، للصحفيين على هامش مهرجان الإمام علي (ع) قائلا: في مجال انتاج الصوارخ الباليستية القادرة على ضرب الأهداف المتحركة، أصبحنا من البلدان المعدودة التي تمتلك هذه التكنولوجيا.

واوضح العميد سلامي أن قوات حرس الثورة الإسلامية قد حققت نجاحات في مجال صنع الطائرات المسيرة عن بعد والحرب الالكترونية والصواريخ الباليستية. وتابع: إن اعدائنا يواجهوننا بأساليب وتقنيات خاصة ومعقدة، وبالمقابل نحتاج ايجاد الحلول والابداع في مجال الأساليب والتقنيات.

واشار العميد سلامي الى أن الابداع والاختراع كانا وراء انتصار الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال الدفاع المقدس، وقال: يجب أن نستعين بالمنجزات العلمية والأبحاث من أجل حماية الثورة الإسلامية، لأن العدو لا يُعلم الآخرين العلوم التي تؤدي الى انكساره أمامهم.