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رقم الخبر: 186001 تاريخ النشر: كانون الثاني 29, 2017 الوقت: 14:02 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
ايران.. إنتاج أول عقار نباتي مضاد للزهایمر

ايران.. إنتاج أول عقار نباتي مضاد للزهایمر

جری إنتاج أول عقار نباتي مضاد للزهایمر عالمیا بید الباحثین الايرانیین. وجرت مراسم إزاحة الستار عن خط إنتاج عقار «مليتروبيك» الذي یعتبر العقار النباتي الوحيد المضاد للزهایمر بحضور وزیر الصحة حسن هاشمي.

وجرت دراسات هذا العقار علی 42 مریضا مصابا بالزهایمر الخفیف الی المتوسط أعمارهم تتراوح بین 65 و 80 عاما وأثمرت عن نتائج جیدة و أیدت نتائج الدراسات في عدة جامعات شهیرة عالمیا منها جامعة بریطانیا کما تخلف هذه الأدویة أعراض أقل مقارنة مع الأدویة الکیماویة المتوفرة.

وبدأ إجراء دراسات علی هذه الأدویة منذ السنوات الـ12 الماضیة بمشارکة فریق مؤلف من 8 علماء إيرانیین في مختلف المجالات وتخطط إيران  حالیا لإنتاج 50 علبة تحتوي علی 30 کبسولة شهریا ویمکن زیادة حجم الإستیعاب إلی 200 ألف علبة سنویا.

وهذا العقار تبلغ قیمته  27 ألف تومان (العملة الإيرانية) في السوق الإيرانية وقیمته عشر نماذجه الکیماویة في العالم.

 

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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