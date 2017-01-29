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|رقم الخبر: 185996
|تاريخ النشر: كانون الثاني 29, 2017
|الوقت: 13:48
|الاقسام: رياضة
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للمرة الأولى .. إسبانيا تستضيف مونديال اليد للسيدات
تنظم إسبانيا مونديال كرة اليد للسيدات في 2021 وذلك وفقا لما أعلنه الاتحاد المحلي للعبة على الشبكات الاجتماعية.
وستكون هذه هي المرة الأولى التي تنظم فيها إسبانيا كأس العالم في كرة اليد للسيدات بعد أن حصلت السبت على هذا الشرف في باريس.
واختارت إسبانيا للبطولة ستة مقرات هي مدن جرانويرس وبرشلونة وييدا وتاراجونا وبادالونا وكاستيون.
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