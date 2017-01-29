وستكون هذه هي المرة الأولى التي تنظم فيها إسبانيا كأس العالم في كرة اليد للسيدات بعد أن حصلت السبت على هذا الشرف في باريس.

واختارت إسبانيا للبطولة ستة مقرات هي مدن جرانويرس وبرشلونة وييدا وتاراجونا وبادالونا وكاستيون.