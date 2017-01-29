  • الأحد ١ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الأحد , يناير 29, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 185996 تاريخ النشر: كانون الثاني 29, 2017 الوقت: 13:48 الاقسام: رياضة  
للمرة الأولى .. إسبانيا تستضيف مونديال اليد للسيدات

للمرة الأولى .. إسبانيا تستضيف مونديال اليد للسيدات

تنظم إسبانيا مونديال كرة اليد للسيدات في 2021 وذلك وفقا لما أعلنه الاتحاد المحلي للعبة على الشبكات الاجتماعية.

وستكون هذه هي المرة الأولى التي تنظم فيها إسبانيا كأس العالم في كرة اليد للسيدات بعد أن حصلت السبت على هذا الشرف في باريس.

واختارت إسبانيا للبطولة ستة مقرات هي مدن جرانويرس وبرشلونة وييدا وتاراجونا وبادالونا وكاستيون.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الاخبار كووره
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0673 sec