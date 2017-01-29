ففي اليوم الثاني من بطولة كأس إيفان ياريغين الدولية التي إنطلقت الجمعة في مدينة كراسنويارسك الروسية نازل ممثلو إيران الأربعة في البطولة منافسيهم حيث تمكن محمد جواد إبراهيمي من الحصول علي الميدالية الفضية في الوزن 86 كيلوغراما وانتقل كل من جابر صادق زادة ورضا موسوي إلي لقاء الترتيب في الوزن 125 كيلوغراما فيما خرج ايمان صادقي من سباق 61 كيلوغراما.