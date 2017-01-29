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|رقم الخبر: 185995
|تاريخ النشر: كانون الثاني 29, 2017
|الوقت: 13:48
|الاقسام: رياضة
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كأس ياريغين في روسيا
إيران تفوز بفضية الوزن 86 كيلوغراما في المصارعة الحرة
فاز المصارع الإيراني محمد جواد إبراهيمي بفضية الوزن 86 كيلوغراما في كأس ياريغين الدولي للمصارعة الحرة في روسيا.
ففي اليوم الثاني من بطولة كأس إيفان ياريغين الدولية التي إنطلقت الجمعة في مدينة كراسنويارسك الروسية نازل ممثلو إيران الأربعة في البطولة منافسيهم حيث تمكن محمد جواد إبراهيمي من الحصول علي الميدالية الفضية في الوزن 86 كيلوغراما وانتقل كل من جابر صادق زادة ورضا موسوي إلي لقاء الترتيب في الوزن 125 كيلوغراما فيما خرج ايمان صادقي من سباق 61 كيلوغراما.
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