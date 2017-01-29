حقق المنتخب العماني إنجازا تاريخيا، بعدما توج لأول مرة في تاريخه بلقب كأس العالم العسكرية لكرة القدم، إثر تغلبه على قطر في المباراة النهائية بركلات الترجيح (4-1) مساء السبت، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب "مجمع الملك قابوس".

وانتهى اللقاء في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة بيضاء بين الفريقين، ليحتكما لركلات الترجيح التي أهدت صاحب الأرض لقبه الأول في هذه البطولة.

وفي لقاء تحديد المركز الثالث الذي جرى امس أيضا، تمكن المنتخب السوري من حصد الميدالية البرونزية بعدما تغلب على نظيره المصري بركلات الترجيح بنتيجة (6-5) بعد انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي 2-2.