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رقم الخبر: 185993 تاريخ النشر: كانون الثاني 29, 2017 الوقت: 13:34 الاقسام: رياضة  
سلوفينيا تهزم كرواتيا وتتوج ببرونزية مونديال اليد

سلوفينيا تهزم كرواتيا وتتوج ببرونزية مونديال اليد

توج منتخب سلوفينيا بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة العالم لكرة اليد بفرنسا بعد فوزه على نظيره الكرواتي 31/ 30 في مباراة تحديد المركز الثالث السبت.

وسجل منتخب سلوفينيا عودة قوية في الشوط الثاني بعدما أنهى الشوط الأول متأخرا 18/13.

واحتل منتخب سلوفينيا المركز الثاني في المجموعة الثانية للبطولة ثم فاز على روسيا في دور الستة عشر وتغلب على قطر في دور الثمانية لكنه خسر امام فرنسا في المربع الذهبي.

كما احتل منتخب كرواتيا المركز الثاني في المجموعة الثالثة ثم فاز على مصر في دور الستة عشر وعلى إسبانيا في دور الثمانية قبل أن يخسر أمام النرويج في المربع الذهبي.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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