دان عباس الكاظم الباحث في العلاقات الدولية والخبير السياسي لشؤون الشرق الاوسط على حسابه على «تويتر»، قرار الرئيس الامريكي الجديد بمنع دخول اللاجئين والمسافرين من 7 دول اسلامية الى امريكا.

وتسائل الكاظم الخبير السياسي ورئيس مؤسسة الدراسات الشيعية المستقرة في واشنطن: ما هو الاجراء الذي سيتخذه ترامب بخصوص الدول التي قام رعاياها بمهاجمة اميركا ولازالت تدرس التطرف في مدارسها ومساجدها .

ولاقى قرار ترامب الرئيس الامريكي الجديد بمنع دخول رعايا سبع دول اسلامية الى الاراضي الامريكية، احتجاجات دولية واسعة. العديد من الشخصيات والمنظمات والمحافل الدولية وحتى عامة شعوب العالم، وصفت في المواقع الاجتماعية، قرار ترامب بالعنصري واللاانساني.

ووقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة 27 يناير/كانون الثاني، على مرسوم يمنع دخول اللاجئين والمواطنين من الدول الاسلامية العراق وايران وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن ولمدة 3 اشهر الى اميركا.