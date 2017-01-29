تأهل منتخب بوركينا فاسو إلى الدور قبل النهائي في بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم، المقامة حاليا بالجابون، بعد الفوز على منتخب تونس 2-0 السبت على ملعب دانجوندجي، في أولى مواجهات دور الثمانية.

سجل البديل أريستيد بانسيه هدف الخيول البوركينية من تسديدة قوية مرت على يسار حارس تونس في الدقيقة (81)، وأضاف ناكولما بريجيوس الهدف الثاني مستغلا خطأ دفاعيا وسوء تمركز من لاعبي تونس وانفرد بحارس مرمى تونس من نصف الملعب وراوغه قبل أن يسددها في المرمى الخالي من حارسه (85).

وتفوق البرتغالي باولو دوارتي مدرب الخيول، على منافسه البولندي هنري كاسبرجاك مدرب النسور، في إدارة اللقاء وتحقيق الفوز في آخر 10 دقائق باللقاء.

وواصل منتخب بوركينا فاسو تفوقه على منتخب تونس بالتخصص، حيث سبق أن أطاح بالنسور من دور الثمانية في البطولة التي استضافتها بوركينا فاسو عام 1998.

من جهة أخرى حسمت ركلات الترجيح الصراع بين الكاميرون والسنغال في بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم حيث حجز المنتخب الكاميروني مقعده في المربع الذهبي في البطولة، إثر فوزه على نظيره السنغالي 5 / 4 بركلات الترجيح بعد تعادلهما السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي السبت في دور الثمانية.

ويلتقي المنتخب الكاميروني في المربع الذهبي مع الفائز من المباراة المقررة بين منتخبي الكونغو الديمقراطية وغانا في دور الثمانية للبطولة.