وصف مساعد وزير الخارجية الايراني خبر ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي الستراتيجية «IR8» بالمهم ومدعاة لفخر البلاد، معتبرا أن اجهزة IR6 و IR8 رمز لتقدم البلاد العلمي وتقنيتها كما انهما رمز لفخر وكرامة البلاد الوطنية.

وعلق عباس عراقجي في حسابه على موقع (انستغرام) على الخبر الذي نشرته وكالة الطاقة الذرية يوم أمس والتي اكدت فيه ضخ غاز UF6 في أجهزة الطرد المركزية «IR8» المتطورة.

ودعا الى ضرورة تسليط الضوء على هذا الخبر المهم، مشددا على أن اجهزة «IR8» لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم 24 مرة أكثر من أجهزة الجيل الأول لأجهزة تخصيب اليورانيوم IR1 .

واعتبر ان جهازي IR6 و IR8 اللذان يخضعان في الوقت الراهن لاختبار بضخ غاز اليورانيوم فيهما، يشكلان انعطافة كبيرة في مستقبل صناعة تخصيب اليورانيوم في البلاد.

واشاد بالجهود التي بذلها العلماء والخبراء النوويون الايرانيون في تحقيق الانجازات المتتالية للبلاد.