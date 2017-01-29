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رقم الخبر: 185988 تاريخ النشر: كانون الثاني 29, 2017 الوقت: 13:30 الاقسام: محليات  
محسني ايجئي: الأعداء لجأوا الى وسائل أخرى ضد ايران

محسني ايجئي: الأعداء لجأوا الى وسائل أخرى ضد ايران

اعتبر النائب الأول للسلطة القضائية الايرانية أن الاساليب التي يستخدمها الأعداء ضد الجمهورية الاسلامية متعددة، وبعد أن استخدم الأعداء القوة الصلبة، لجأوا اليوم الى الحروب الداخلية والاغتيالات والعقوبات الاقتصادية وكذلك الحرب الاعلامية والنفسية.

وأشار غلام حسين محسني ايجئي في كلمته بجامعة الامام الحسين عليه السلام في العاصمة طهران اليوم الأحد، الى أن الاعداء يسعون الى التصدي لنظام الجمهورية الاسلامية لأنها تقدم نظرية جديدة في الديمقراطية، وبالتالي لا يسمحون لهذه الثورة التي اهتم الجميع بشأنها بالتقدم.

وشدد على أن الاعداء يستخدمون وسيلة التغلغل والنفوذ، وطالما استخدموا هذه الوسيلة خلال القوة الصلبة والناعمة على مر التاريخ.

وقال: من المؤكد أن اميركا وبريطانيا تسعيان الى التغلغل والنفوذ، ومن المهم لديها هو الشخص الذي تجنده للقيام بعملية النفوذ، سواء تجنيد أحد الرعا البريطانيين أو رعايا سائر البلدان.

وأكد بأن البلاد لو لم تبذل المساعي فإن تأثير النفوذ والتغلغل سيزداد وينتشر، بينما اذا بذلت الجهود فان تأثيره سينخفض.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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