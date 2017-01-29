طيران التحالف السعودي يقصف ذباب اليمنية بقنابل عنقودية واصل طيران التحالف السعودي، صباح اليوم الأحد، غاراته العدوانية على عدد من المحافظات مستخدماً في بعضها قنابل عنقودية محرمة دولياً ومستهدفاً منازل المدنيين.