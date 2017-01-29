|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 185986
|تاريخ النشر: كانون الثاني 29, 2017
|الوقت: 13:32
|الاقسام: عربيات
|
طيران التحالف السعودي يقصف ذباب اليمنية بقنابل عنقودية
واصل طيران التحالف السعودي، صباح اليوم الأحد، غاراته العدوانية على عدد من المحافظات مستخدماً في بعضها قنابل عنقودية محرمة دولياً ومستهدفاً منازل المدنيين.
وأفاد مراسل "المسيرة نت" أن طيران العدوان السعودي شن غارتين على منطقة العمري في ذباب بمحافظة تعز مستخدما في إحداها قنبلة عنقودية.
وفي محافظة مأرب شن طيران العدوان السعودي، خمس غارات جوية على مناطق متفرقة من مديرية صرواح.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر