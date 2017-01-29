وفيما يلي نص البيان :



بسم الله الرحمن الرحيم



(وَمَكَرُواْ وَمَكَرَ اللّهُ وَاللّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ) 54 سورة آل عمران/صدق الله العلي العظيم.



تعلن حركة أنصار ثورة 14 فبراير عن عدم إعتراف شعبنا البحراني الثائر الأبي بقرار المحكمة الخليفية الصورية المسيسة والمزمع صدورة يوم الاثنين بحق آية الله الشيخ عيسى قاسم ، والقاضي عبر التسريبات التي خرجت على لسان وزير الظلم الخليفي وأزلامه ، بتسفير وإبعاد ونفي العلامة الشيخ عيسى قاسم بالقوة خارج البحرين.

كما نحذر الطاغية حمد وكيانه الخليفي الغازي والمحتل ، بأن أي إقدام من هذا النوع سيكون على جماجم وحمامات دم شعبنا الذي سيلبس الأكفان يوم الأحد ليلة الإثنين والتوجه الى بلدة الدراز دفاعاً عن أحد أبرز قادته الدينيين السياسيين البارزين.

كما أن حركة أنصار ثورة 14 فبراير تحذر جماهير شعب البحرين من مؤامرة كبيرة وخطيرة ضد ثورة 14 فبراير المجيدة تنفذها السلطة الخليفية بأوامر بريطانية ودعم سعودي ومباركة أمريكية ، وتقضي المؤامرة الى فض الإعتصام في ساحة الفداء في بلدة الدراز، وخنق التحرك الشعبي الثوري ومحاولة لإخضاع المعارضة والشعب الى تسوية سياسية على مقاس السلطة الخليفية وتحضى بمباركة بريطانية أمريكية سعودية، حيث أن ثورة شعبنا قد قضت مضاجع الاستكبار العالمي وآل سعود، وباتت السلطة الخليفية الفاشية عاجزة تماما عن القضاء على الثورة الشعبية المطالبة بإسقاط النظام وتحقيق حق شعبنا في تقرير المصير، وإقامة نظام سياسي تعددي ديمقراطي يكون الشعب فيه مصدر السلطات جميعا.

إن محكمة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم يوم الإثنين القادم ستكون محكمة صورية وكيدية ومسيسة، وإن جماهيرنا الثورية الغاضبة سترد على قرار هذه المحكمة بتحرك ثوري حيث أننا نطالب جماهيرنا بالخروج في مظاهرات إستثنائية غداً الأحد ليلة الإثنين تحت شعار: لا نرهب الموت دفاعا عن الاسلام وحرمة الفقيه القائد آية الله قاسم ، ووفاءً لدماء الشهداء ، ونشدد على الإصطفاف مع علماء البحرين وتلبية دعوتهم الى إرتداء الأكفان.

كما أن حركة أنصار ثورة 14 فبراير تطالب جماهير الشعب البحراني والقوى الثورية وشباب المقاومة بتفعيل خيار المقاومة والدفاع المقدس للدفاع عن النفس والأعراض والحرمات، ومقاومة الإحتلال السعودي والاماراتي ، ومقاومة الوجود الأمريكي البريطاني الاسرائيلي في البحرين.

كما وتطالب الحركة جماهير الشعب بالتأكيد على شعارات الثورة بإسقاط النظام وشعار يسقط حمد .. وإرحال إرحل .. وخيار حق تقرير المصير وخروج جيوش الإحتلال السعودي وقوات درع الجزيرة ، وخروج كافة المستشارين الأمريكان والبريطانيين والصهاينة،والمطالبة بتكفيك القواعد العسكرية البريطانية والامريكية.

وإن النصر حليف شعبنا المؤمن المقاوم ، وستبقى البحرين جبهة من جبهات المقاومة العصية على جبهة الاستكبار العالمي وجبهة التطبيع مع الكيان الصهيوني. كما سيبقى شعبنا صامداً في جبهة المقاومة مع الشعب الايراني والعراقي والسوري واللبناني واليمني ، وأهلنا المقاومين في المنطقة الشرقية في القطيف والأحساء والعوامية.



الخزي والعار للعائلة الخليفية الغازية والمحتلة

الخزي والعار لقوى الاستكبار العالمي

المجد والخلود لشهداءنا الأبرار



حركة أنصار ثورة 14 فبراير

المنامة – البحرين

28 يناير 2017م





