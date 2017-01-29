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رقم الخبر: 185968 تاريخ النشر: كانون الثاني 28, 2017 الوقت: 21:19 الاقسام: عربيات  
مصرع 70 مسلحاً من مقاتلي جماعة الشباب الصومالية

مصرع 70 مسلحاً من مقاتلي جماعة الشباب الصومالية

تصدى جنود من قوات الدفاع الكينية بمعسكر كولبيو الصومالي، بنجاح لهجوم شنته عناصر جماعة "الشباب"، حيث قتلوا أكثر من 70 مسلحا من عناصرها، السبت.

وجاء في بيان من قوات الدفاع الكينية، طبقا لما ذكرته إذاعة "شبيلي" الصومالية ، وقعه "الليفتنانت كولونيل بول نجوجونا " قتل أكثر من 70 إرهابيا وأصيب العشرات في الهجوم الذي يأتي في أعقاب الذكرى السنوية لهجوم على قاعدة العدي العسكرية، في 15 يناير العام الماضي، حيث فقدت قوات الدفاع الكينية عددا كبيرا من الجنود الذين كانوا يحرسون المعسكر في ذلك الوقت".

وجاء في البيان الصادر  الجمعة "خلال هذا الاشتباك، فقدت قوات الدفاع الكينية اثنين من جنودها وسبعة من أفراد الجيش".

وفي أعقاب الهجوم، ذكرت قوات الدفاع الكينية أن قوة الرد السريع، بدعم القوات البرية والجوية، بدأت عملية في منطقة جوبا السفلى الصومالية لاعتقال الارهابيين، الذين فروا.

 

 

 
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مصدر الخبر: مقديشو/وكالات
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