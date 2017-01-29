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رقم الخبر: 185967 تاريخ النشر: كانون الثاني 28, 2017 الوقت: 21:16 الاقسام: عربيات  
القوات الخاصة الليبية: حسم المعارك بمحور غرب بنغازي بات وشيكاً جداً

القوات الخاصة الليبية: حسم المعارك بمحور غرب بنغازي بات وشيكاً جداً

قال الناطق باسم القوات الخاصة الليبية، العقيد ميلود الزوي، أنه تم تفكيك عدد كبير من الألغام الأرضية والعبوات الناسفة أثناء تقدم قواتهم التي فرضت سيطرتها على مواقع استراتيجية بعمارات الـ12 وحاصرت التنظيمات الإرهابية بالمربع السكني الخلفي من العمارات الجاهزة»، لافتا إلى أن حسم المعارك بمحور غرب بنغازي بات وشيكا جدا.

وأضاف الزوي في تصريح لبوابة "الوسط "الليبية، أن ما يقارب من 30 شخصا رفعوا أعلاما بيضاء بـ«عمارات 12» بمنطقة قنفودة، والمطلة على منطقة بوصنيب غرب مدينة بنغازي شرق البلاد، مشيرا إلى أن القوات الخاصة ووحدات الجيش الليبي ستتعامل معهم بحذر ويقظة، للتأكد أنهم من ضمن المحتجزين لدى التنظيمات الإرهابية، أو هم من عناصر التنظيمات الإرهابية.

وأشار الزوي إلى أنه تم إخراج عدد من المحتجزين لدى التنظيمات وجرى نقلهم إلى مكان آمن وتسليمهم إلى الجهات المختصة السبت.

 

 
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مصدر الخبر: طرابلس-ليبيا/وكالات
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