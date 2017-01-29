أعادت السلطات المصرية فتح معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة استثنائيا، السبت، ولمدة أربعة أيام، من أجل عبور الحالات الإنسانية والمرضية والطلاب في الاتجاهين.

وأوضحت هيئة المعابر التابعة لحركة حماس في غزة أن "السلطات المصرية أعادت فتح معبر رفح البري السبت في الاتجاهين لمغادرة ووصول المسافرين العالقين، وبدأت حركة مغادرة الحافلات باتجاه الصالة المصرية من المعبر".

وقالت وزارة الداخلية التابعة للحركة التي تسيطر على قطاع غزة، إن "هناك قرابة 15 ألف حالة إنسانية مسجلة لدى كشوفات وحدة التسجيل بهيئة المعابر والحدود بحاجة ماسة للسفر، منهم الطلاب والمرضى وحملة الإقامات الأجنبية وأصحاب الأعمال في الخارج".

وأشارت إلى أن "أن السلطات المصرية أعادت فتح معبر رفح البري بعد إغلاقه 38 يوما أمام حركة المسافرين بالاتجاهين".

وأضافت أنه "منذ ساعات الفجر الأولى من يوم السبت انتشر العشرات من عناصر وضباط الأجهزة الأمنية على مدخل معبر رفح جنوب قطاع غزة وفي الصالة الخارجية للمعبر" لفرض الأمن وتنظيم حركة المسافرين.

وأوضحت الهيئة "يعتبر فتح معبر رفح اليوم الأول منذ بداية العام، فيما شهد خلال العام المنصرم 2016 تحسّنا في حركة المسافرين ذهابا وإيابا وذلك بالمقارنة مع عام "2015.

ويحاصر الكيان الصهيوني قطاع غزة منذ 2006. ومعبر رفح هو المنفذ الوحيد لسكان قطاع غزة البالغ عددهم مليونا نسمة، على العالم الخارجي، وهو مغلق باستمرار.