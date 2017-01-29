أقدمت السلطات الكويتية على اعدام سبعة أشخاص يوم 25 يناير الجاري, وبعد مرور عشرة أيام على اعدام سلطات البحرين لثلاثة ناشطين, فيما اعدمت السعودية اكثر من 150 شخصا العام الماضي.

هذا التصاعد في حالات الإعدام في منطقة الخليج (الفارسي) أثار قلق المنظمات الحقوقية الدولية الذي اعتبرته ” خطوة مخيبة للآمال في طريق ايقاف عقوبة الإعدام”. وفي هذا السياق وصفت منظمة أمريكيون من اجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين(ADHRB) عمليات الإعدام الأخيرة ب” التطور المقلق للغاية” الذي يشير الى تحرك دول مجلس التعاون نحو سياسة اقليمية تقوم على زيادة حالات الإعدام.

وأكّدت المنظمة على ان العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت اليه كل من الكويت والبحرين , يفرض عدة شروط على استخدام عقوبة الإعدام، دون حظر ذلك صراحة. وهذا يشمل الحد الأدنى من شرط السن، وكذلك النص على أن عقوبة الإعدام لا يجوز فرضها بلا محاكمة عادلة.

ودعت المنظمة دول الخليج (الفارسي) الى وقف “أي زخم نحو تطبيق عقوبة الإعدام والعمل على وقفها فورا”.