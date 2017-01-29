أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي بان وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرو سيزور طهران بعد غد الاثنين، مستعرضا برنامج هذه الزيارة.

وقال قاسمي في تصريح له اليوم السبت، ان وزير الخارجية الفرنسي سيصل الى طهران عصر الاثنين على رأس وفد سياسي رفيع المستوى يرافقه فيها مندوبو العديد من الشركات الاقتصادية الفرنسية.

واشار الى ان وزيري الخارجية الايراني والفرنسي سيفتتحان الثلاثاء اجتماعا اقتصاديا وتجاريا مشتركا واضاف، ان انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في مقر وزارة الخارجية يعد من البرامج الرئيسية لزيارة وزير الخارجية الفرنسي الى طهران، ومن المحتمل ان يتم في ختام الاجتماع التوقيع على عدة وثائق للتعاون بين البلدين.

وتابع المتحدث، انه فضلا عن اللقاءات المنفصلة مع وزير الخارجية الايراني، سيلتقي وزير الخارجية الفرنسي ايضا الرئيس روحاني ورئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني وعددا اخر من كبار المسؤولين.

وحول المرافقين السياسيين والاقتصاديين لوزير الخارجية الفرنسي قال قاسمي، ان مندوبي نحو 60 شركة فرنسية يرافقون الوزير جان جاك ايرو في زيارته الى طهران، فضلا عن مدراء الشرق الاوسط وشمال افريقيا في الخارجية الفرنسية ومدير مؤسسات خلق فرص العمل والاقتصاد الدولي ومسؤولي قسم ايران في الخارجية ورئيس لجنة التعاون الدولي للدائرة العامة للمالية في الحكومة الفرنسية ورؤساء مكتب الدائرة العامة للخزانة وبعض المسؤولين الحكوميين وعدد من الصحفيين العاملين في وسائل الاعلام الفرنسية.