أفرجت السلطات الإماراتية عن أستاذ العلوم السياسية عبدالخالق عبدالله وذلك بعد 10 أيام من اعتقاله وسط ظروف غامضة.

ولم تصرح السلطات الأمنية في الإمارات بشأن اعتقال عبدالله، فيما اكتفى الأخير بالقول عبر حسابه على "تويتر" إنه كان "في رحلة مفاجئة وممتعة".

وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت إن عبدالخالق كان محتجزا، وإنها تخشى أن يكون معتقل رأي.