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رقم الخبر: 185963 تاريخ النشر: كانون الثاني 28, 2017 الوقت: 21:08 الاقسام: عربيات  
الإمارات: الإفراج عن أستاذ جامعي بعد اعتقال غامض

الإمارات: الإفراج عن أستاذ جامعي بعد اعتقال غامض

أفرجت السلطات الإماراتية عن أستاذ العلوم السياسية عبدالخالق عبدالله وذلك بعد 10 أيام من اعتقاله وسط ظروف غامضة.

ولم تصرح السلطات الأمنية في الإمارات بشأن اعتقال عبدالله، فيما اكتفى الأخير بالقول عبر حسابه على "تويتر" إنه كان "في رحلة مفاجئة وممتعة".

وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت إن عبدالخالق كان محتجزا، وإنها تخشى أن يكون معتقل رأي.

 

 
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مصدر الخبر: أبوظبي/ وكالات
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