اقتلع مستوطنون، مساء الجمعة، المئات من أشتال الكرمة والزيتون من أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم، قبل أن يسرقوها.

وأفاد منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في الخضر أحمد صلاح، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن مستوطني البؤرة الاستيطانية "سيدي بوعز" المقامة على أراضي المواطنين في منطقة "عين القسيس" غربا، اقتلعوا 300 شتلة كرمة، و100 شتلة زيتون واستولوا عليها، إضافة لاقتلاع 100 زاوية حديد و10 لفات من الأسلاك الشائكة من أرض تعود لأبناء المرحوم محمد عبد السلام صلاح.

وأضاف صلاح أن المستوطنين اقتلعوا 50 شتلة كرمة من أرض المواطن حسام مصطفى صلاح واستولوا عليها، مشيرا إلى أن المزارعين يتعرضون في منطقة عين القسيس إلى مضايقات مستمرة من قبل المستوطنين.

وقالت مصادر الارتباط العسكري إن قوات الاحتلال سلمت جثمان الشهيدة المحتجز منذ سبعة أشهر، بعد إطلاق النار عليها بحجة محاولة الدهس، ونقل جثمان الشهيدة إلى مستشفى الأهلي في مدينة الخليل لتسليمها لذويها غدا وإجراء مراسم الدفن.

وفي سياق آخر، طالب أهالي قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية الجمعة، المؤسسات والوزارات بالضغط على المجتمع والمؤسسات الدولية لتأمين الحماية للمواطنين ضد التصعيد المتواصل من قبل قوات الاحتلال بحق أهالي القرية والمشاركين في المسيرة السلمية الأسبوعية.

جاء ذلك خلال المسيرة الأسبوعية التي انطلقت بمشاركة أهالي القرية وعدد من نشطاء السلام الأجانب، احتجاجا على إغلاق الشارع الرئيس للقرية منذ 14 عاماً.

من جهة اخرى دعا رئيس المعارضة الإسرائيلية، يتسحاق هيرتسوج، السبت، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إلى الاستقالة من منصبه في ظل تزايد شبهات الفساد التي تحوم حوله.

وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية، إن هيرتسوج، أشار خلال تصريحات له السبت، إلى استقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق يتسحاق رابيين عام 1977 على خلفية قضية مالية تعد أقل خطورة بكثير من القضايا التي يشتبه بضلوع نتانياهو فيها.

وكانت القناة الثانية بالتليفزيون الإسرائيلي، قد ذكرت السبت، أن الشرطة الإسرائيلية تحقق حاليا في تقديم 4 رجال أعمال إسرائيليين كبار رشاوي لنتنياهو وزوجته سارة وابنه يائير، بجانب الرشاوي التي تلقاها من رجل الأعمال آرنون ميلتشيون، الذي يجري التحقيق حاليا.

وأوضحت القناة الإسرائيلية، أن رجال الأعمال قدموا لعائلة نتنياهو، مجوهرات ثمينة، وأنهم أدلوا بشهادتهم أمام الشرطة التي استجوبت أفراد عائلة نتنياهو مؤخرا.

وفي سياق آخر أفادت إحصائية أصدرها موقع الانتفاضة صباح السبت، بأن الأسبوع الماضي شهد عمليات متصاعدة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلغت 7 عمليات في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت الإحصائية، أن فلسطينيا ألقى الأحد الماضي عبوة ناسفة تجاه قوات الاحتلال، ما أدى لإصابة جندي قرب مستوطنة "تشيلو" في القدس، كما أطلق فلسطينيان النار تجاه موقع عسكري في سلواد، واعتقلهما الاحتلال في الوقت ذاته.

وأضافت، أن الشاب حسين سالم أبو غوش (24 عامًا) حاول تنفيذ عملية دهس مساء الأربعاء في مدينة رام الله، حيث أطلقت قوات الاحتلال النار عليه، ما أدى لاستشهاده، وبعد حادثة استشهاده بساعتين، أطلق شاب فلسطيني النار تجاه موقع عسكري قرب قرية عابود شمال غرب رام الله، وطاردت قوات الاحتلال المنفذ وأطلقت النار عليه، ما أدى لإصابته بجراح بالغة.

ويوم الخميس الماضي، اشتبك مقاومون فلسطينيون مع دورية إسرائيلية اقتحمت مخيم جنين، وزعمت قوات الاحتلال إصابة جندي واحد، ووفق المصادر، فإن حالة الجندي بالغة الخطورة، فيما أطلق فلسطينيون النار تجاه مركبات إسرائيلية قرب بلدة عزون شرق قلقيلية.

كما تعرضت قوة إسرائيلية لإطلاق نار قرب مستوطنة "رحيق نفيه" دون أن يبلغ عن وجود إصابات، وفق زعم الاحتلال، كما أطلق مقاومون فلسطينيون النار تجاه سيارة للمستوطنين عصر الجمعة، قرب بلدة نعلين غربي رام الله.

وبحسب الإحصائية، فإن الأسبوع المنصرم شهد استشهاد الفتى قصي حسن العمور (18 عامًا) خلال مواجهات في بلدة تقوع شرق بيت لحم، وكذلك المواطن نضال داوود مهداوي(44عاما) من قرية شويكة شمال طولكرم، وذلك عقب إطلاق جنود الاحتلال النار عليه عند ما يسمّى بحاجز ١٠٤ قرب المدينة.

وأشارت إلى إصابة 90 فلسطينيًا بالمواجهات التي اندلعت في75 نقطة مواجهة، وإلقاء 21 زجاجة حارقة في مناطق مختلفة بالضفة والقدس المحتلتين، خلال الأسبوع الرابع من يناير.