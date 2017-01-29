دعا كبار علماء البحرين في بيان لهم أبناء الشعب البحريني للمشاركة في مسيرات الأكفان في جميع المناطق تحت شعار "فلندافع عن ديننا وعزتنا".

وأكد العلماء أن "الدفاع حتى الموت عن الزعيم الديني والوطني المجتهد المطلق سماحة الشيخ عيسى أحمد قاسم، هو الموقف الشرعي الذي أعلنته المرجعية الدينية إلى شعب البحرين الأبيّ"، وشدّدوا على أن "الرد على العدوان الدموي الجبان بالثبات على الرباط المقدّس بما يحقق الكفاية، والنزول الواسع للشارع في مختلف المناطق والحضور القوي بكل الفعاليات السلمية".

وحثّ العلماء عموم الشعب البحريني على "تصعيد الغضب العام إلى أعلى المستويات، وتوطين النفس على معانقة الشهادة فداء للدين والوطن، وذلك بأداء الديون وكتابة الوصية"، وحيّوا "قيام الشعب المضحي بواجبه الديني والوطني وخصوصا الشباب الذي حمل روحه على كفه في سبيل الله".

وأضاف العلماء في بيانهم "لا يوجد محرك أكبر من الدماء الزكية الطاهرة فهي الأقدر على ابتعاث ضمير الأمة واسترداد عنفوانها وشحذ هممها باتجاه نيل الحرية والكرامة، فطوبى للبطل المجاهد مصطفى حمدان هذه الأسبقية للفداء".

وأكد العلماء أنها "جريمة للقتل العمد بأوامر عليا رسمية"، مشددين على أن "رأس الحكم في البحرين والإدارة الأمنية البريطانية يتحملان كل المسؤولية عنها وعن الانفلات الأمني والطائفي الرسمي".

من جانبه دعا ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير جماهير الشعب البحريني للمشاركة بتظاهرات استثنائية تحت شعار "لا نرهب الموت" دفاعاً عن الإسلام وحرمة المرجع الكبير آية الله الشيخ عيسى قاسم، ووفاءً لدماء الشهداء.

وأعلن الائتلاف أن هذه التظاهرات ستكون بدءاً من السبت 28 يناير الجاري، مشدّداً على الاصطفاف مع علماء البحرين وتلبية دعوتهم إلى ارتداء الأكفان مساء الأحد "ليلة الإثنين".