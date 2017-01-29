تمكن الجيش السوري السبت من الدخول إلى بلدة عين الفيجة في منطقة وادي بردى في ريف دمشق، ورفع العلم السوري فوق منشأة النبع، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق أولي مع المسلحين يقضي بخروجهم من المنطقة.

وقد تحضرت ورشات الصيانة لدخول بلدة عين الفيجة لإصلاح منشأة النبع، بعد الانتهاء من تأمين الجيش السوري كامل البلدة في منطقة وادي بردى بريف دمشق.

وأكد منسق المصالحات المحلية في منطقة وادي بردى بريف دمشق علي محمد يوسف التوصل إلى اتفاق يقضي بخروج المجموعات المسلحة من بلدة عين الفيجة باتجاه قرية دير مقرن.

ويأتي هذ الإنجاز، بعد تقدم الجيش السوري وسيطرته على بلدات عدة ورفض المسلحين لأية تسوية سابقة للخروج من المنطقة لتأمين دخول ورشات الصيانة إلى النبع وإصلاح الأضرار الناتجة عن المعارك وما خربه المسلحون لإعادة ضخ المياه لمدينة دمشق.

إلى ذلك نفذت وحدات من الجيش السوري بالتعاون مع القوى الرديفة عمليات جديدة ضد تجمعات إرهابيي تنظيم “داعش” وخطوط إمدادهم في مدينة دير الزور وريفها الشرقي.

وذكر مراسل سانا في دير الزور أن وحدة من الجيش نفذت رمايات مكثفة على مستودع يحتوي كميات كبيرة من الذخيرة لتنظيم “داعش” الإرهابي في محيط لواء التأمين غرب المطار ما أسفر عن “تدمير المستودع بالكامل وحدوث انفجارات عنيفة هزت المنطقة نتيجة تدمير الذخيرة التي كانت بداخله”.

وأشار المراسل إلى أن الطيران الحربي نفذ عدة غارات ليلية على تجمعات ومقرات ونقاط تحصين تنظيم “داعش” الإرهابي في أحياء الحويقة والكنامات والعرضي ومنطقة المهندسين ومحيط مطار دير الزور وفي قرية مراط ومحيط منطقة كونيكو في بادية بلدة خشام بالريف الشرقي.

ولفت المراسل إلى أن الغارات الجوية أدت إلى “تكبيد التنظيم المدرج على لائحة الإرهاب الدولية خسائر كبيرة بالأفراد والأسلحة والعتاد الحربي”.

وأوضح المراسل نقلا عن مصادر خاصة حصيلة عمليات الجيش ضد تنظيم “داعش” الإرهابي خلال الإيام القليلة الماضية والتي أسفرت عن مقتل وإصابة نحو 340 إرهابيا وتدمير 3 عربات مفخخة و20 آلية مزودة برشاشات متنوعة و3 مستودعات للذخيرة والأسلحة في أحياء الحويقة والرشدية والخريطة وحي الشيخ ياسين وصالة كيصوم وجانب منطقتي الكونيكو والزراعة.

وقضت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة الجمعة على العديد من إرهابيي “داعش” ودمرت آليات لهم بعضها مزودة برشاشات ثقيلة وعربة “بي ام بي” في منطقة المقابر ومحيط المطار ومنطقة البانوراما وقرية الجفرة بالريف الشرقي”.

من جانب آخر أعلن مركز المصالحة الروسي في قاعدة حميميم في سوريا السبت أنه قدم مساعدات إنسانية لأكثر من 4 آلاف سوري خلال الـ24 ساعة.

وقال المركز في بيان له، إنه "قدم خلال الـ24 ساعة 6 شحنات مساعدات إنسانية، إلى أكثر من 4300 مدني"، موضحا أن سكان أحياء الصاخور-3، والميرديان، والخالدية، والشيخ مقصود، تسلموا 3.8 طنًا من الخبز و1500 وجبة طعام.

وأضاف المركز أن الجنود الروس يعملون على إزالة الألغام والمتفجرات من المباني والشوارع والمراكز الاجتماعية في شرق مدينة حلب، مشيرا إلى أنهم "أبطلوا الألغام المزروعة في القسم الشرقي من مدينة حلب على مساحة تزيد عن 70 هكتارًا بالإضافة إلى 58 مبنى، و15 كلم من الشوارع".

كما يواصل الأطباء الروس تقديم أنواع مختلفة من المساعدة الطبية لـ 130 شخصا من سكان البلدات الواقعة في محافظة حلب.

وقد تمكنت قوات الجيش السوري، في شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، بالتعاون مع القوات الجوية الفضائية الروسية، من السيطرة على مدينة حلب، ثاني أكبر المدن السورية، بشكل كامل بعد اجراء تسوية مع الفصائل المسلحة لمغادرة المدينة.